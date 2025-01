video suggerito

Iga Swiatek prova una tattica sporca per innervosire Madison Keys: la reazione è tremenda La polacca era la favorita ma ha perso il match che ha spinto l’americana in finale degli Australian Open. Durante l’incontro ha ricevuto critiche feroci per il comportamento tenuto durante la sfida. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

La ‘tattica sporca' non è bastata. Iga Swiatek ha perso il controllo del (e nel) match contro Madison Keys, fino a cederle vittoria (5-7, 6-1, 7-6) e accesso in finale agli Australian Open 2025. Sarà la tennista americana a sfidare Aryna Sabalenka per il titolo dello slam. Alla polacca restano il rammarico e le critiche ricevute per il comportamento messo in scena per impressionare l'avversaria, distrarla, spezzarle la concentrazione, cercare in qualche modo di farla innervosire così da perdere il filo della partita. Ci ha provato all'inizio del terzo set quando ha inscenato una strano riscaldamento mentre la statunitense era al servizio. A smarrirsi è stata proprio la numero 2 al mondo e favorita per il passaggio del turno.

"Ha sbagliato alcuni colpi che non siamo abituati a vederla sbagliare", ha sentenziato l'ex tennista svedese nel commentare la sfida per Eurosport. "Sembrava un po' tesa, questo è sicuro… mentre lo sforzo mentale di Madison è stato incredibile". Deve essere anche per questo che s'è aggrappata a piccoli espedienti quando ha capito che la sfida le sarebbe potuta sfuggire di mano anche perché dall'altra parte del campo c'è stata un'avversaria dai nervi d'acciaio che in partita c'è stata sempre.

La tattica sporca di Swiatek, cosa ha fatto contro Keys

Cosa ha fatto Swiatek? Keys stava per battere, l'ha lasciata a far rimbalzare a pallina per terra… a farla attendere perché era intenta in esercizi inconsueti a bordo campo (corse brevi, racchetta mulinata nell'aria) e, più ancora, in quel momento dell'incontro con l'arbitro che, nonostante avesse chiamato il tempo, è stato indulgente nel non sanzionarla per aver ritardato la prosecuzione della gara. La reazione dell'americana è stata tremenda, la migliore potesse ‘servire' alla polacca: prima l'ha ignorata, dopo aver gettato un rapido sguardo su di lei e verso il giudice di sedia, poi ha letteralmente scagliato un ‘tracciante' in battuta e l'ha devastata con un ace. Come a dire: puoi fare quel che ti pare, non mi fai niente.

Quel ‘teatrino', però, ha scatenato una ridda di commenti negativi sui social: "C'è mai stato un giocatore con un comportamento sportivo peggiore?", è stato uno dei più gettonati. E ancora, con riferimento alla vicenda personale: "Mi chiedo quale sarà la prossima violazione del doping che le darà un vantaggio sugli altri avversari in futuro". Strali le erano arrivati addosso anche per un episodio controverso (un doppio rimbalzo) capitato nella partita precedente contro Navarro.

La forza mentale dell'americana l'ha logorata

Incostante al servizio e nervosa da fondo campo, così è apparsa Swiatek, logorata anche dalla capacità dell'avversaria di gestire soprattutto le fasi più difficili del duello. E Keys ha saputo sfruttarne le debolezze, adesso il sogno è prendersi la rivincita contro Sabalenka. "Durante l'off season però ho capito di essere pronta a tutto – ha ammesso l'americana nelle interviste del dopo gara -, a qualunque cambiamento fosse necessario. Contro Sabalenka ho perso una partita che mi ha spezzato il cuore ( il riferimento è alla semifinale dell'US Open 2023 contro Sabalenka, ndr)".

La finalissima dell'Australian Open le offre l'opportunità di riprendersi tutto e con gli interessi, nonostante la consapevolezza di trovarsi davanti a un'avversaria fortissima. "Ciò che più mi impressiona è la sua mentalità, ha una capacità unica di giocare un tennis senza paura". Aryna martella e basta, non ha bisogno di giochetti.