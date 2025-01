video suggerito

Iga Swiatek protagonista di un altro episodio controverso: “Il doppio rimbalzo? Non ho visto niente” Swiatek è volata in semifinale agli Australian Open. La polacca ha vinto agevolmente contro Emma Navarro. Durante l’incontro c’è stato un momento molto contestato, con la polacca che ha vinto un punto in modo irregolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Iga Swiatek è in semifinale agli Australian Open. La tennista polacca è in grande spolvero e vuole il titolo a Melbourne. Cercherà di detronizzare Sabalenka, se ci riuscirà tornerà numero 1 al mondo. Ma intanto Swiatek è di nuovo al centro delle polemiche, stavolta per un colpo contestato durante la partita vinta con Emma Navarro.

L'episodio controverso e il punto vinto da Swiatek dopo il doppio rimbalzo

Era in corso il secondo set, si era sul 2-2, quando in uno scambio lunghissimo Navarro gioca una palla corta, Swiatek ci arriva e rimanda la pallina dall'altra parte, vince il punto, ma colpisce quando la pallina è rimbalzata una seconda volta. Navarro se ne accorge subito, Swiatek dice di no. Il giudice di sedia Eva Asderaki non vede nulla. L'americana con garbo chiede l'aiuto del VAR del tennis, che non viene utilizzato. La partita finisce in quel momento, Swiatek implacabile vince tre game di fila e chiude 6-1 6-2.

Emma Navarro voleva rivedere il punto con il VAR

Dopo la partita entrambe le giocatrici hanno parlato di quel punto. Navarro in conferenza con tanto garbo ha dichiarato: "Ho chiesto di rivedere il punto all'arbitro, volevo vedere il replay. Tutto è successo in fretta, quindi è giusto permettere di rivedere un punto così. Iga sapeva di averla toccata due volte la pallina? Non lo so. Sicuramente è all'arbitro che spetta la decisione".

La spiegazione di Swiatek non è esaustiva

Navarro ha rimarcato l'episodio senza polemizzare troppo. Iga Swiatek in conferenza stampa non sembrava raggiante, nonostante la semifinale e un gioco stellare. Riguardo quell'episodio ha dichiarato: "Non ricordo nemmeno di aver visto il punto di contatto. Non ho visto il replay, non ho guardato gli schermi. Non volevo distrarmi, non ero sicura che fosse un doppio rimbalzo. Stavo aspettando il VAR, in fondo è il lavoro dell'arbitro".

Furbata o no, quel punto la polacca se l'è preso, avrebbe vinto lo stesso, perché stava dominando, ma è ovvio che un episodio di questo tipo la mette di nuovo al centro del mirino, e viene da pensare: chissà cosa sarebbe successo se dall'altra parte della rete ci sarebbe stata la sua ‘nemica' Danielle Collins?