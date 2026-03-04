Jasmine Paolini in ginocchio, Berrettini non ci crede: il pasticcio prima di Indian Wells è incredibile

Jasmine Paolini e Matteo Berrettini hanno riscaldato i motori in vista di Indian Wells scendendo in campo nel classico torneo-esibizione di doppio misto che precede l'inizio del Masters 1000. Le cose per la coppia azzurra non sono andate benissimo ed è arrivata una sconfitta nella Eisenhower Cup contro Taylor Fritz ed Elena Rybakina, che si sono confermati i campioni in carica. L'intesa tra Jas e Matteo è ancora da affinare, come certificato da un punto che ha stupito e fatto sorridere tifosi e colleghi.

L'errore clamoroso di Jasmine Paolini nel doppio di esibizione prima di Indian Wells

Questo particolare torneo usa il format del Tie Break Tens, un super tie-break a dieci che vede sfidarsi 8 coppie di doppio misto. Berrettini e Paolini sin da subito hanno pagato dazio agli avversari più rodati. Sul 7-3, il poderoso servizio di Berrettini sembrava aver fatto la differenza con Rybakina, che in risposta non ha potuto fare altro che alzare un campanile. La sfera stava per finire a ridosso della rete nella metà campo di Matteo ma Jasmine, dopo un attimo di tentennamento, si è fiondata per provare a chiudere il discorso con uno smash. Un po' sorpreso il tennista romano, che ha anche alzato le braccia, "arrendendosi" alla chiamata della sua compagna che ha deciso di colpire.

La reazione di Berrettini e degli altri tennisti presenti

Con un errore clamoroso Jasmine Paolini ha spedito la pallina a rete, regalando di fatto il punto agli avversari. Disperata la tennista italiana, che si è inginocchiata coprendosi il volto con le mani. Gli altri giocatori presenti a bordo campo sono rimasti sorpresi: Pegula sbigottita e con la mano aperta, mentre Shelton si è messo il cappuccio davanti alla faccia. E Berrettini? Ha consolato Jasmine Paolini che sorridendo si è scusata per l'errore, sconsolata.

Nell'intervista post-sconfitta sorrisi e battute per Matteo e Jasmine che hanno ampiamente metabolizzato la sconfitta. La tennista italiana ci ha scherzato su: "Se richiamerei Matteo l'anno prossimo? Penso che siamo tutti super bravi. Forse sono solo io, non lo so. Ma è stato davvero divertente giocare questo evento e divertirmi ancora con Matteo. È sempre fantastico". Stessa idea per il suo compagno di doppio: "Siamo amici da quando eravamo bambini. E poi vedere il pubblico pieno per un evento come questo ci rende felici. Quindi grazie mille per essere venuti e per averci sostenuto. È fantastico essere qui. Purtroppo però devo giocare domani, quindi devo andare".