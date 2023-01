Dramma Martina Navratilova, il cancro è tornato e si è sdoppiato: avvertiva qualcosa al collo Martina Navratilova, fortissima tennista, vincitrice di 18 prove del Grande Slam, ha annunciato di avere il cancro alla gola e una recidiva di quello al seno.

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia colpisce il mondo del tennis e in generale il mondo dello sport. Perché è stato reso che a Martina Navratilova, una delle tennisti più forti della storia, sono stati diagnosticati un cancro alla gola e uno al seno. Già in passato Navratilova aveva dovuto combattere contro un cancro al seno. "Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile, e spero in un esito favorevole. Combatterò con tutto quello che ho", ha detto la pluri-campionessa Slam.

Un fulmine a ciel sereno per il tennis, per giunta proprio nei giorni in cui riparte l'attività. Navratilova annuncia di dover lottare di nuovo contro il cancro. Lo aveva già fatto in passato, esattamente nel 2010, quando gli venne diagnosticato un cancro al sole durante un controllo di routine. Quel carcinoma al seno sinistro le venne rimosso chirurgicamente, poi effettuò la radioterapia. Ora purtroppo dovrà tornare a battagliare e dovrà farlo contro un doppio cancro. Non solo il mondo del tennis sarà al suo fianco.

Navratilova lo scorso settembre ha premiato vincitrice e finalista degli US Open, Iga Swiatek e Ons Jabeur.

In una dichiarazione è stato spiegato che l'ex giocatrice ha notato un linfonodo ingrossato lo scorso autunno, mentre si trovava a Fort Worth per le WTA Finals, si è insospettita, ha iniziato una serie di esami e da lì ha poi scoperto di avere il cancro:

A Martina Navratilova è stato diagnosticato un cancro alla gola in stadio uno. La prognosi è buona e Martina inizierà le cure questo mese. Il tipo di cancro è l'HPV e questo particolare tipo risponde molto bene al trattamento. Martina ha notato un linfonodo ingrossato al collo durante le finali WTA a Fort Worth. Quando non è andato giù, è stata eseguita una biopsia, i risultati sono tornati come cancro alla gola allo stadio uno. Nello stesso momento in cui Martina si sottoponeva agli esami per la gola, le è stata riscontrata una forma sospetta al seno, successivamente diagnosticata come un tumore, del tutto estraneo al tumore alla gola. Entrambi questi tumori sono nelle loro fasi iniziali con ottimi risultati. Martina non coprirà gli Australian Open per Tennis Channel dal loro studio, ma spera di poter partecipare di tanto in tanto tramite Zoom.

Martina Navratilova con il trofeo di Wimbledon, nel 1990 ha vinto per la nona volta il torneo.

Quello di Martina Navratilova non è un nome come tutti gli altri per il mondo del tennis. Per la sua storia personale e il suo stile di gioco è stata unica, e unica lo è pure perché ha vinto addirittura in 9 occasioni il torneo di Wimbledon, in anni in cui c'era una forte concorrenza. Ha iniziato sfidando la sua acerrima rivale Chris Evert e poi Steffi Graf. Una carriera straordinaria, longeva come poche.

Numero 1 per la prima volta nel 1978, ha vinto i Championship per l'ultima volta nel 1990. 18 i titoli dello Slam in singolare (31 in doppio). Manco a dirlo li ha vinti tutti e quattro. 167 titoli WTA vinti in singolare, 177 in doppio. Qualcosa di unico.