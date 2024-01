Dove rivedere Sinner-Medvedev, orario della replica in chiaro della finale degli Australian Open La replica in chiaro in TV della finale degli Australian Open sarà visibile a partire dalle 18 sul canale NOVE. Non si tratterà dell’intera partita ma di una lunga sintesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La replica della finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa in TV in chiaro? Tifosi e appassionati che non hanno potuto assistere alla strepitosa vittoria di Jannik in rimonta sul russo in diretta, potranno consolarsi con la trasmissione di un'ampia sintesi della partita, in differita. Sinner-Medvedev infatti sarà visibile in TV per tutti a partire dalle ore 18 sul NOVE, senza la necessità dunque di abbonamenti ad altre piattaforme.

In realtà non si tratterà dell'intera riproposizione della diretta dunque ma dei momenti salienti della partita che ha visto Sinner vincere in cinque set contro il russo, in una sfida che sembrava inizialmente compromessa. Basterà sintonizzarsi sul digitale terrestre sul canale NOVE, per rigustare dunque le fasi più belle dell'incontro che invece in diretta non era stato visibile a tutti, ma solo agli abbonati di Eurosport, Sky e DAZN.

La finale degli Australian Open in differita sul NOVE sarà visibile anche in streaming. Sinner-Medvedev in replica si potrà seguire senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti sul sito del canale NOVE, a partire dalle 18. Tutto su dispositivi portatili e computer, con una buona e stabile connessione a internet. Una piccola consolazione dunque per chi non ha avuto la possibilità di vedere Sinner-Medvedev live questa mattina e che ha sperato fino all'ultimo in una diretta TV in chiaro di Sinner-Medvdev.

Sicuramente il fatto di poterlo rivedere a risultato acquisito permetterà ai telespettatori di assistere al match con maggiore relax. Anche nei momenti che sembreranno più difficili, con Sinner sotto di due set, già si saprà che nulla è perduto e arriverà il lieto fine e la vittoria in una domenica memorabile per lo sport e il tennis italiano. Certo si perderà qualcosa in termini di adrenalina, ma alla fine quello che conta è il trionfo di Sinner