Il trionfo di Sinner in onda in chiaro, la sintesi della partita in onda sul NOVE La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open verrà trasmessa in chiaro, in differita e in sintesi, alle ore 18 del 28 gennaio, precedendo Che Tempo Che Fa, dove il tennista italiano potrebbe essere ospite per la prima intervista dopo la vittoria Slam. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il match tra Jannik Sinner e Danil Medvedev ha consegnato al tennista italiano il primo Australian Open della sua carriera. Un momento attesissimo per gli appassionati di questo sport e per il pubblico italiano in generale. La finale del 28 gennaio, che come noto è stata trasmessa da Eurosport e tutte le piattaforme dove è disponibile il canale, non è andata in onda in chiaro sulle reti generaliste, ma nelle prossime ore le immagini del trionfo di Jannik Sinner saranno disponibili anche per il pubblico che non ha potuto vedere i cinque set di questa mattina.

Sinner-Medvedev sul NOVE la sintesi alle 18

Alle 18 andrà in onda sul NOVE un'ampia sintesi della lunga partita tra Sinner e Medvedev, che mostrerà i momenti salienti di un match durato quasi quattro ore e che ha visto Jannik Sinner recuperare dopo essere andato sotto di due set, battendo il tennista russo che aveva di fronte dopo averlo subito per oltre metà della gara.

Sinner ospite a Che Tempo Che Fa dopo la vittoria agli Australian Open?

L'appuntamento con la sintesi della finale degli Australian Open precederà la messa in onda di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, in onda da quest'anno sul NOVE, che questa sera potrebbe ospitare lo stesso Sinner in collegamento da Melbourne. Al momento non c'è alcuna conferma da parte di Discovery in merito a questa eventualità, ma all'orario di messa in onda di Che Tempo Che Fa in Australia sarà mattino presto e quindi il tennista italiano potrebbe concedere a Fabio Fazio, proprio come era accaduto per le ATP Finals e il trionfo in Coppa Davis.

La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open è un evento storico per lo sport italiano e apre senza ombra di dubbio un'era nuova per il tennis in questo paese, sotto il profilo sportivo e quello dell'attenzione mediatica per questa disciplina.