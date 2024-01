Ascolti tv domenica 28 gennaio: chi ha vinto tra Che tempo che fa, Montalbano e Terra Amara Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra le repliche della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai 1, la soap opera di Canale5 Terra Amara e Che tempo che fa subito dopo la messa in onda degli Australian Open in chiaro sul Nove. Tutti i dati Auditel di domenica 28 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La prima serata di domenica 28 gennaio ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha schierato la replica di un episodio della fortunata serie tv Il Commissario Montalbano, Il sorriso di Angelica. Canale5 ha invece proposto una puntata della soap opera Terra Amara. Su Rai3 è andata in onda una puntata di Report, programma di approfondimento e inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. Sul Nove, dopo la messa in onda in chiaro degli Australian Open con la vittoria di Jannik Sinner, è stata trasmessa una puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Vediamo chi ha ottenuto i risultati migliori in termini di ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Il commissario Montalbano, Terra amara e Che tempo che fa

Nel corso della prima serata di domenica 28 gennaio, Rai1 ha trasmesso Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica con Luca Zingaretti. L'episodio è stato seguito da 2.637.000 spettatori pari al 14.91% di share. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata di Terra Amara. Il lungo episodio in prima serata della soap opera turca è stato seguito da 3.127.000 spettatori con il 17.14% di share. Sul Nove, dopo la messa in onda in chiaro degli Australian Open con la vittoria di Jannik Sinner, è andato in onda il consueto appuntamento domenicale con Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck ha fatto registrare spettatori con il di share nella prima parte, mentre il Tavolo – nella seconda parte – è stato seguito da spettatori con di share. Tra gli ospiti Giuseppe Conte, Alessandro Baricco, Rafael Leão, Maria Sole Tognazzi, Roberto Burioni e Simona Ventura.

Tutti i dati Auditel

Su Rai2 9-1-1 ha intrattenuto spettatori con il % di share e 9-1-1: Lone Star ha interessato 757.000 spettatori con il % di share. Su Italia1 L’uomo d’acciaio è stato seguito da 1.056.000 spettatori con il % di share. Su Rai3, Report è stato visto da 1.749.000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato scelto da spettatori con il % di share. Su La7 Il Processo di Norimberga è stato seguito da spettatori con il % di share. Su Tv8 l’ultima puntata di Petra 2 in prima tv ha intrattenuto spettatori con il % di share. Sul 20 Now You See Me 2 ha intrattenuto spettatori con il % di share.