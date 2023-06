Djokovic arriva a Wimbledon e mangia l’erba: è un chiaro messaggio per tutti i suoi avversari Novak Djokovic è sbarcato a Wimbledon. Il serbo, che a Londra insegue l’ottavo successo che gli permetterebbe di rimanere in corsa per il Grande Slam, ha postato un video sui social, un video che lo mostra fare un gesto abituale. Djokovic così ha mandato un messaggio ai suoi rivali: “Sempre più affamato”.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic lunedì prossimo da campione in carica aprirà il programma del campo centrale del torneo di Wimbledon 2023. Il serbo ha un duplice appuntamento con la storia. Perché dopo aver vinto a Melbourne e a Parigi ha la chance di continuare la corsa al Grande Slam e sa di essere il favoritissimo a Londra, dove può eguagliare il record di successi di Roger Federer, vincitore in otto occasioni.

Sette vittorie ottenute, tra il 2011 e il 2022. Anche quest'anno all'orizzonte non si vede avversario che possa impensierire Djokovic. Il tennista serbo, che è diventato l'uomo con più Slam di sempre poche settimane fa, come al solito ha deciso di saltare tutti gli appuntamenti ufficiali e si è presentato a Londra per saggiare l'erba dell'All England Club nella settimana che precede il torneo. E prima di rimettersi a colpire sull'erba ha postato un mini video sui suoi profili social.

Un video che dura poco, ed a corredo ha pochissime parole, ma che è a dir poco chiarissimo. Djokovic si accovaccia, prende un filo d'erba e la mangia. Un gesto che non è nuovo, anzi rappresenta proprio una tradizione per il serbo, che così ha mandato un messaggio ai suoi avversari. Lo ha fatto undici volte e in sette occasioni ha vinto. E per non lasciare dubbi ha scritto: "Ricordando il sapore, e ancora più affamato".

Insomma. Tutti sono avvisati. All'orizzonte non sembrano esserci avversari in grado di poterlo battere. I finalisti delle ultime due edizioni (Krygios e Berrettini) sono alle prese con problemi fisici, chi lo portò al quinto in una finale epica, e cioè Federer nel 2019, si è ritirato. Medvedev e Tsitsipas sull'erba non si esaltano, così come Rublev e Ruud. Alcaraz è l'unico che potrebbe dargli filo da torcere, ma per sfidarlo deve arrivare in finale. Poi si sa a Wimbledon le sorprese non mancano, ma Djokovic sui social è stato diretto e il messaggio lo ha mandato a tutti.