Dimitrov impacciato davanti alla domanda di due tifose: “Maria Sharapova è stata la mia fidanzata” Dimitrov si è ritrovato in funivia con due tifose che gli hanno posto domande anche sulla sua vita privata. Un’occasione per tornare sulla relazione con Sharapova. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Alcuni fortunati tifosi hanno avuto l'opportunità di condividere un breve viaggio sullo Sky View di Miami con i loro idoli tennistici. A bordo di questa speciale funivia infatti diversi appassionati hanno potuto chiacchierare con i protagonisti del Masters 1000. Tra questi anche Grigor Dimitrov che ha avuto uno scambio simpatico con due ragazze, rispondendo a domande non solo sul tennis, ma anche sulla vita privata.

Dimitrov si ritrova sulla funivia con due tifose, domande sulla vita privata

Un esempio? "Se potessi sposare chiunque nel circuito, chi sceglieresti?". Un quesito che ha sorpreso Grigor, considerato un vero e proprio sex symbol nel mondo dello sport. La risposta è stata sincera, con il 33enne che ancora non si sente pronto per il grande passo: "Sposarsi? Mi state mettendomi alle strette. Non rispondo alla vostra domanda perché non forse non sono ancora pronto per il matrimonio".

La gaffe su Maria Sharapova, Dimitrov non si nasconde

Non contente, le due tifose hanno chiesto a Dimitrov di descrivere la ragazza dei suoi sogni, trovando però anche in questo caso un vero e proprio muro. Quando il discorso è andato avanti, è arrivata una piccola gaffe da parte delle fortunate spettatrici del torneo di Miami: "La persona giusta per te? Vediamo, la mia tennista preferita è Maria Sharapova quindi forse…". Non sapendo però che la russa è stata una delle fidanzate celebri del bulgaro: "Era la mia ragazza".

L'interlocutrice del giocatore si è scusata per aver riportato alla sua memoria la liason pensando magari ad una conclusione drastica. Grigor però ha tirato fuori il sorriso: "Va tutto bene. Siamo in ottimi rapporti". A quel punto l'appassionata ha chiosato: "Quindi possiamo dire che è stata una grande scelta?". Dimitrov è stato assolutamente d'accordo: "È stata un'ottima scelta".

Un'esperienza che ha permesso di conoscere anche i lati nascosti di Dimitrov, compreso quello relativo alla passione per il bucato: "Amo farlo. Piegare i miei vestiti. Come si piegano? Prima i lati, poi passi sopra le maniche e poi riarrotoli per un quadrato perfetto".