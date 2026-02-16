Tennis
video suggerito
video suggerito

Destanee Aiava lascia il tennis a 25 anni: “Vaffa… a voi che mi avete fatta sentire inferiore”

Destanee Aiava annuncia il ritiro dal tennis a soli 25 anni con un durissimo sfogo social. L’ex enfant prodige australiana denuncia i problemi di salute mentale e attacca a muso duro l’ambiente: “Uno sport razzista, è stato il mio fidanzato tossico”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Destanee Aiava in giovanissima età,  sembrava destinata ad una carriera prestigiosa nel tennis e invece ecco i titoli di coda a soli 25 anni. La tennista australiana in un lungo e duro messaggio pubblicato sui suoi canali social ha annunciato il ritiro dallo sport professionistico. Parole forti quelle della ragazza di origini samoane che ha definito il tennis come un "fidanzato tossico" parlando poi del mondo della racchetta come di un ambiente "razzista, misogino, omofobo e ostile".

Chi è Destanee Aiava, la tennista che si ritira dal tennis a 25 anni

Ha fatto molto scalpore quanto pubblicato da questa ragazza che nella sua breve ma intensa carriera ha avuto non pochi problemi. Il peso delle aspettative su una ragazza capace a soli 16 anni di diventare la prima in assoluto (tra uomini e donne) nata negli anni 2000 a vincere un match nel circuito WTA  e a giocare poi nel tabellone principale di uno Slam si è fatto sentire. Le cose per lei non sono andate bene nonostante il raggiungimento della 147a posizione nel ranking (nel 2019 è riuscita a battere anche Aryna Sabalenka).

I problemi con depressione e il tentativo di togliersi la sfida

La lotta contro la depressione e addirittura un tentativo di suicidio. Problemi di salute mentale per Aiava che si è rimessa in gioco ottenendo anche risultati importanti poi però ecco anche le nuove difficoltà con il racconto nel 2022 delle sue paure. La voglia di rappresentare la comunità delle Isole del Pacifico l'ha sempre spinta a dare il massimo, ma ora Destanee non ce la fa più ad andare avanti e non tollera più l'ambiente del tennis.

Leggi anche
Martina Di Centa si ritira a 25 anni: "Sapevo già che sarebbe finita". Il retroscena dietro l'addio

La lunga lista di vaffa di Aiava, con chi ce l'ha

Pur elencando tutte le cose belle che lo sport le  ha regalato, ovvero viaggi, migliori amici ecc, le delusioni sono state troppe: "Qualche volta ho continuato a giocare perché sentivo di doverlo non solo a me, ma a chiunque mi avesse aiutato attraverso la mia carriera, a tentare di tornare (sulla carta) al livello cui sentivo di appartenere. Altre volte ho continuato perché ero troppo spaventata all’idea di ricominciare. O ero annoiata. Ancora, non sapevo chi ero fuori dal tennis e quale fosse la mia vera passione. Cercavo costantemente quella cosa che mi dava la pace invece del dolore. In altre parole, il tennis era il mio fidanzato tossico".

Poi una lunga serie di strali nei confronti di chi non è stato tenero con lei: "Voglio dire un enorme ‘vaffanculo' a tutti coloro che nel mondo del tennis mi hanno mai fatto sentire inferiore. A qualunque scommettitore che mi ha spedito odio o minacce di morte. Vaffanculo a tutti voi che vi nascondete dietro i vostri schermi sui social media, commentando il mio aspetto, la mia carriera o qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Vaffanculo a questo sport che si nasconde dietro una presunta classe sociale e a valori da gentiluomo. Dietro gli abiti bianchi e le tradizioni si nasconde una cultura razzista, misogina e omofoba, ostile a chiunque si allontani dagli schemi". E infine una promessa: "Il mio obiettivo finale è svegliarmi ogni giorno e dirmi che amo davvero quello che faccio".

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Arianna Fontana quarta nello short track, 22 le medaglie finora per l'Italia
Federica Brignone non voleva scendere nella seconda manche del gigante a Cortina: cosa è successo
Perché Hector e Stjernesund si sono inchinate davanti a Federica Brignone dopo aver perso la medaglia d’oro in gigante
Sofia Goggia e l'intervista virale: "Vabbè, complimenti a Federica". Com’è il rapporto con Brignone
Lisa Vittozzi vince uno storico oro conquistato nel biathlon alle Olimpiadi Invernali: non era mai successo
Benoit Richaud, l'allenatore dei cambi giacca alle Olimpiadi: "Sui social ricevo minacce di morte"
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views