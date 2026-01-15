Davidovich Fokina chiama il falco, svista assurda: ridono tutti, pure l’arbitro e il suo avversario

Alejandro Davidovich Fokina all’ATP 250 di Adelaide durante l’incontro con Valentin Vacherot ha deciso di chiamare il challenge, ma ha preso una svista clamorosa che ha fatto ridere tutti sul campo.

Ajelandro Davidovich Fokina ha scelto di giocare il torneo di Adelaide prima degli Australian Open. Sicuramente per ritrovare la forma, ma probabilmente anche per spezzare la sua maledizione, quella degli zeri titoli vinti a livello ATP. Nella partita dei quarti di finale annebbiato per la tensione ha chiesto l'occhio di falco su un servizio, che invece era fuori e non di poco. Accortosi della clamorosa svista lo spagnolo si è messo a ridere, imbarazzante. Ma hanno sorriso pure l'arbitro e il suo avversario Vacherot. Una scena davvero curiosa.

Il bizzarro challenge di Davidovich Fokina

La partita era iniziata da poco, si era al quarto gioco, quando Davidovich sbaglia il servizio, ma chiede il challenge. Secondo lui quel servizio era buono. L'immagine arriva sul mega schermo e il pubblico con un brusio di stupore accompagna l'immagine. La pallina è fuori e non di poco. Davidovich sorride imbarazzato. Le telecamere piombano sull'arbitro che perde l'aplomb e se la ride sotto i baffi. Poi passano su Valentin Vacherot, che mentre si appresta a rispondere sogghigna senza vergogna. E gli spettatori continuano a sorridere.

Davidovich Fokina in semifinale all'ATP 250 di Adelaide

La partita prosegue e Davidovich Fokina vince in due set con Vacherot, che quindi si arrende nei quarti di finale, ma incassa i complimenti dello spagnolo che lo ha paragonato nientemeno che a Isner riguardo il servizio. Davidovich errori abbaglianti sul falco o meno, riesce in ogni caso a inseguire il suo sogno: quello di vincere un titolo ATP. Fin qui ha perso tutte e quattro le finali disputati in carriera. Ora in semifinale c'è il match con il francese Humbert, l'altra semifinale vedrà protagonisti l'americano Tommy Paul e il ceco Machac.