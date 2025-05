Darderi colpito nelle parti intime, incidente con il raccattapalle: arriva la vendetta

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Luciano Darderi non è riuscito ad avere la meglio su Andrey Rublev, che alla fine l’ha spuntata in tre set. Il tennista italiano è stato il protagonista di una situazione particolare nel match dei quarti di finale di Amburgo, che ha scatenato l’ilarità dei tifosi. Coinvolto anche un raccattapalle, che ha dovuto poi fare i conti con la simpatica vendetta di Darderi.

L'incidente curioso di Darderi con il raccattapalle

Prima di servire per il primo set, Luciano si è piegato in due accusando problemi alle parti intime. Il tutto mentre nella zona a lui circostante giacevano diverse palline. Cosa è successo? I replay hanno mostrato l'accaduto, con il giocatore 23enne che ha avuto un piccolo incidente durante la ricezione delle palline per la battuta. Una delle palline passategli dal raccattapalle non è finita sulla racchetta di Darderi, ma lo ha colpito proprio nelle sue parti intime.

La vendetta del tennista italiano, restituisce pan per focaccia

Luciano ha accusato subito un fastidio e così si è fermato, lasciando perdere la pallina per qualche secondo. Quando il ragazzo poi si è avvicinato per provare a proseguire il suo lavoro, il tennista italiano si è vendicato in modo divertente. Ha infatti provato a restituire pan per focaccia, lanciando una pallina in direzione dell'addetto ai lavori. Quest'ultimo è stato allo scherzo e si è messo a ridere.

Risate in campo e sugli spalti per questo curioso fuori programma che non ha inciso sull'andamento del secondo set. Infatti, Darderi è riuscito a portare a casa il parziale, rimandando il discorso al terzo. Qui ad avere la meglio è stato Rublev, che è riuscito a ritrovare la rotta approfittando di un po' di nervosismo da parte del giocatore italiano, tornato un po' falloso. È dunque il russo a proseguire la sua avventura nel torneo di Amburgo.