Daniil Medvedev ha snobbato il Six Kings Slam, meglio l’ATP Almaty: “Io mantengo la parola”
Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Daniil Medvedev è un pezzo unico, nel bene e nel male. Il tennista russo un anno fa giocò il Six Kings Slam, ma a questo giro non è stato scelto per giocare a Riyadh. Nessuna sorpresa visto che inizialmente erano stati scelti i primi sei giocatori della classifica ATP. Ma Medvedev ha detto anche che pure se fosse stato invitato non sarebbe volato in Arabia Saudita, e spiegando perché non si è pentito di aver mantenuto la parola data ha decostruito il mito del milione e mezzo garantito per ogni partecipante al Six Kings Slam.
Medvedev gioca in Kazakistan
Daniil Medvedev ha vissuto un'annata davvero deludente. Anche nel 2024 non era riuscito a vincere un titolo ATP, ma aveva chiuso tranquillamente tra i primi 8, con una splendida semifinale a Wimbledon come traguardo da ricordare. Ora è calato, la semifinale a Shanghai gli ha regalato punti buoni. Dalla Cina si è trasferito in Kazakistan, ad Almaty dove si gioca un torneo ATP 250. Vuole provare a vincere un titolo due anni e vuole provare a guadagnare punti perché spera ancora di potersi avvicinare alle ATP Finals di Torino.
Dopo aver sconfitto 7-5 7-6 l'australiano Adam Walton, l'ex numero 1 del mondo in conferenza stampa ha parlato anche del Six Kings Slam dopo aver ricevuto una domanda. Un giornalista gli ha chiesto come mai non ha giocato in Arabia Saudita: "Dato che sono sceso in classifica ho capito che non sarei stato invitato perché di solito prendono i primi della classifica, l'anno scorso hanno fatto un'eccezione solo per Rafa".
"Non so se tutti guadagnano tanto al Six Kings"
Quando Draper ha rinunciato a causa di un infortunio che gli ha fatto chiudere anticipatamente la stagione è stato rimpiazzato dal greco Tsitsipas, che inizialmente come Medvedev si era iscritto ad Almaty. Il greco ci ha messo un secondo a dire di sì. Il russo spiega di non essersi pentito ed anzi di essere orgoglioso per aver mantenuto la promessa di giocare il torneo di Almaty: "Ho bisogno di guadagnare punti e di giocare partite vere. Una volta che mi impegno in qualcosa lo faccio fino in fondo. Mantengo la parola data".
Infine Medvedev ha provato a sfatare il mito del 1,5 milione di dollari garantito per ciascuno dei partecipanti al Six Kings Slam: "Bah, in realtà è più complicato. Innanzitutto, per quanto ne so, non si tratta di 1,5 milione e mezzo di dollari a giocare, dipende da diversi fattori".