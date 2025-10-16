Daniil Medvedev ha snobbato il Six Kings Slam, meglio l’ATP Almaty: “Io mantengo la parola”

Daniil Medvedev sta giocando in Kazakistan il torneo ATP 250 di Almaty. Il russo ha dichiarato di preferire questo torneo di medio livello alla ricca esibizione del Six Kings Slam: “Io mantengo la parola data, e poi non so se tutti prendono quei soldi”.

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Daniil Medvedev è un pezzo unico, nel bene e nel male. Il tennista russo un anno fa giocò il Six Kings Slam, ma a questo giro non è stato scelto per giocare a Riyadh. Nessuna sorpresa visto che inizialmente erano stati scelti i primi sei giocatori della classifica ATP. Ma Medvedev ha detto anche che pure se fosse stato invitato non sarebbe volato in Arabia Saudita, e spiegando perché non si è pentito di aver mantenuto la parola data ha decostruito il mito del milione e mezzo garantito per ogni partecipante al Six Kings Slam.

Medvedev gioca in Kazakistan

Daniil Medvedev ha vissuto un'annata davvero deludente. Anche nel 2024 non era riuscito a vincere un titolo ATP, ma aveva chiuso tranquillamente tra i primi 8, con una splendida semifinale a Wimbledon come traguardo da ricordare. Ora è calato, la semifinale a Shanghai gli ha regalato punti buoni. Dalla Cina si è trasferito in Kazakistan, ad Almaty dove si gioca un torneo ATP 250. Vuole provare a vincere un titolo due anni e vuole provare a guadagnare punti perché spera ancora di potersi avvicinare alle ATP Finals di Torino.

Dopo aver sconfitto 7-5 7-6 l'australiano Adam Walton, l'ex numero 1 del mondo in conferenza stampa ha parlato anche del Six Kings Slam dopo aver ricevuto una domanda. Un giornalista gli ha chiesto come mai non ha giocato in Arabia Saudita: "Dato che sono sceso in classifica ho capito che non sarei stato invitato perché di solito prendono i primi della classifica, l'anno scorso hanno fatto un'eccezione solo per Rafa".

Leggi anche Le immagini più belle del Six Kings Slam 2025

"Non so se tutti guadagnano tanto al Six Kings"

Quando Draper ha rinunciato a causa di un infortunio che gli ha fatto chiudere anticipatamente la stagione è stato rimpiazzato dal greco Tsitsipas, che inizialmente come Medvedev si era iscritto ad Almaty. Il greco ci ha messo un secondo a dire di sì. Il russo spiega di non essersi pentito ed anzi di essere orgoglioso per aver mantenuto la promessa di giocare il torneo di Almaty: "Ho bisogno di guadagnare punti e di giocare partite vere. Una volta che mi impegno in qualcosa lo faccio fino in fondo. Mantengo la parola data".

Infine Medvedev ha provato a sfatare il mito del 1,5 milione di dollari garantito per ciascuno dei partecipanti al Six Kings Slam: "Bah, in realtà è più complicato. Innanzitutto, per quanto ne so, non si tratta di 1,5 milione e mezzo di dollari a giocare, dipende da diversi fattori".