video suggerito

Cosa vede Sinner quando gioca: gli hanno messo una telecamera in testa e questo è quello che succede Jannik Sinner ha deciso di giocare con una telecamera piazzata sulla testa e ha mostrato il suo modo di muoversi e colpire. Un’occasione anche per dare consigli ai piccoli tennisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come colpisce la pallina Jannik Sinner? Cosa c'è dietro quei colpi apparentemente perfetti, e qual è la sua visuale del campo? Molto significativo a tal proposito un video realizzato attraverso una telecamera posizionata proprio sulla testa del numero uno al mondo. È quello che ha studiato per lui, un popolare youtuber e streamer, ovvero The Tennis Mentor, che lo stesso Jannik ha rivelato di seguire.

Cosa vede Sinner quando gioca, una telecamera speciale mostra tutto

Nelle immagini caricate sul suo seguitissimo canale, si può vedere Jannik Sinner regalare una sorpresa a tutti i ragazzini presenti. Il tennista italiano infatti arriva tutto imbacuccato e coperto, irriconoscibile con un completo di sci. A poco a poco ecco che Sinner ha svelato la sua identità rispondendo alle domande piccoli tennisti presenti, prima di mettersi a palleggiare prima con il "padrone di casa" e poi con la campionessa francese del torneo under 14 femminile del Roland Garros. Tutto con una speciale e piccola telecamera posizionata sulla testa.

Cosa ha mostrato la telecamera sulla testa di Sinner

Questa ha registrato immagini che rendono l'idea su quello che vede l'azzurro in campo. Dal punto d'impatto della pallina, al modo in cui con la racchetta cerca di sfruttare nel migliore dei modi il rimbalzo e così via, posizionandosi ampiamente fuori dal campo. Un modo speciale per apprezzare il tennis di Sinner insomma, con una visuale privilegiata e unica.

Leggi anche Quando gioca Sinner contro Alcaraz in semifinale al Roland Garros: data e orario

Le dritte di Sinner durante il palleggio

Inoltre durante la speciale sessione, Sinner ha dato delle dritte alla ragazza, come: "Oh in rete, è l'errore peggiore quello". Poi una volta chiuso il palleggio, con grande disponibilità, il nuovo leader della classifica ATP. ha risposto ad alcune domande.

La prima è stata quella relativa all'importanza di allenarsi sul gioco di "tocco", magari a campo ridotto: "Se guardassi indietro farei molto di più così, perché questo ti aiuta molto con il tocco, con la comprensione della posizione, anche quando c'è poco spazio. Quindi tornando indietro, giocherei molto di più su questo genere di cose, questo è certo".

Sinner e l'importanza di guardare e capire gli avversari

Le partite sono importanti, ma lo è ancora di più allenarsi anche sulla manualità e sull'osservazione degli avversari: "Devi prendere confidenza dagli allenamenti, perché ci sono tanti giocatori che hanno un buon tocco, e devi essere sicuro di poterlo fare anche tu. A volte gli altri giocatori ti studiano. Quindi devi capire anche tu come sfruttare determinate situazioni. Devi anche entrare nella mente dell'altro. È un gioco mentale".

Per Sinner fondamentale sorridere e divertirsi sempre

E non è mancato anche un consiglio per i più giovani, in stile Sinner proprio come quanto accaduto a Sesto: "Per divertirti, prima di tutto, oltre ad devi amare lo sport, devi fare delle scelte. Quando si diventa più grandi bisogna iniziare a prendere le cose sul serio. Fino ad un certo livello, devi cercare di capire se il tennis è lo sport giusto. Ci sono tante situazioni insieme, ma è sempre fondamentale sorridere, divertirsi, avere persone fantastiche intorno. Questa è la cosa più importante, ed è quello che in realtà sto cercando".

Il segreto della felicità di Sinner

Questo poi viene trasferito anche in campo: "Puoi vedere tutto in campo, nel modo in cui giochi, in cui sorridi, come interagisci con la tua squadra come se ci fosse un legame stretto. È una famiglia, andiamo sempre in giro con le stesse persone e se non ti senti libero, come persona e giocatore non funzionerà. Quindi sono stato molto fortunato a trovare le persone giuste al momento giusto. Quindi ne sono molto soddisfatto. Ovviamente ci sono ancora molti miglioramenti da fare, ma tutto questo fa parte del viaggio. Quindi sono molto felice".