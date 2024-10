video suggerito

Cobolli-Djokovic oggi all'ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Flavio Cobolli sfida Novak Djokovic nel match dei sedicesimi del torneo 1000 di Shanghai. Scenderanno in campo nonj prima delle 12:30. Diretta TV solo su Sky.

A cura di Marco Beltrami

Flavio Cobolli gioca contro Novak Djokovic a Shanghai oggi martedì 8 ottobre non prima delle 12:30. La partita valida per i sedicesimi di finale del Masters 1000 mette in palio gli ottavi contro uno tra Safiullin e Tiafoe. Non ci sono precedenti, con Cobolli che non ha mai nascosto l'ammirazione per il suo idolo Djokovic. Flavio è reduce dalla vittoria contro Wawrinka in cui ci è stato un clamoroso errore arbitrale. I due sono dalla parte di tabellone opposta a quella di Sinner. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su Sky GO e NOW.

A che ora gioca Cobolli oggi contro Djokovic: orario e programma

Flavio Cobolli giocherà contro Novak Djokovic oggi martedì 8 ottobre non prima delle 12:30 ora italiana. Si giocherà sul campo centrale, lo Stadium Court, e dunque non ci sono rischi anche in caso di pioggia. La sfida potrebbe iniziare però in ritardo nel caso in cui le due partite in precedenza ovvero Tsitsipas-Muller, e Fritz-Watanuki, dovessero prolungarsi più del dovuto.

Dove vedere Cobolli-Djokovic in TV e streaming

Dove vedere Cobolli-Djokovic in TV? La partita dei sedicesimi di finale del Masters Shanghai si potrà vedere su Sky in esclusiva e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Diretta streaming su Sky GO e NOW, piattaforma live on demand. Nessuna diretta TV in chiaro dunque per il match.

I precedenti tra Cobolli e Djokovic

Cobolli e Djokovic non si sono mai affrontati in carriera. Nessun precedente dunque tra il tennista italiano e quello serbo, con il primo che vivrà un match dalle grandi emozioni. Infatti Cobolli non ha mai nascosto di essere un grande estimatore di Nole, vera e propria fonte d'ispirazione. Queste le sue parole alla vigilia: "Novak Djokovic è il mio idolo fin da quando ho iniziato a giocare a tennis. Guardavo i suoi video, e le sue partite. Ancora adesso vado a dormire guardando i suoi colpi migliori. Voglio divertirmi quanto più possibile".