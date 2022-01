L’annuncio di Chris Evert: “Ho il cancro, lotto e sto facendo la chemio” L’ex numero 1 del tennis femminile, vincitrice di 18 tornei del Grande Slam, ha annunciato con un tweet di avere il cancro: “Ho iniziato la chemio, sono fiduciosa”.

A cura di Alessio Morra

Chris Evert è una delle tenniste più forti di tutti i tempi, ha segnato più di un'epoca con i suoi successi e con la sua grande rivalità con Martina Navratilova. Evert, che oggi ha 67 anni, con un tweet, ha annunciato, purtroppo, di essere malata. Contestualmente l'americana ha anche detto di essere fiduciosa perché la malattia è stata presa in tempo: "Vorrei dirvi che mi è stato diagnosticato un cancro ovarico al primo stadio. Sono molto fiduciosa di poterlo superare e sono certa che la chemioterapia darà buoni risultati. Fortunatamente ce ne siamo accorti in tempo".

Evert ha iniziato da pochi giorni le cure e ha anche scritto che comunque sarà presente in tv, lavora per la Espn, in occasione degli Australian Open (in programma dal 17 al 30 gennaio): "Spero capirete il mio bisogno di di concentrarmi sulla saluta e sulle cure. Comunque mi vedrete qualche volta in collegamento su Espn per qualche commento sugli Australian Open", nello stesso post ha anche ricordato la sorella Jeanne, mancata due anni fa per un tumore: "Quando faccio la chemio. Penso a lei e e sento che mi darà una mano a superare questa difficile prova. I medici mi hanno rassicurata. Ci sono il 90 per cento delle chance che la chemio funzioni".

Chris Evert ha vinto 154 tornei in carriera, un numero enorme, ha avuto una carriera lunghissima in cui ha vinto la bellezza 18 tornei dello Slam: due volte ha conquistato gli Australian Open, sette volte il Roland Garros, tre Wimbledon e in sei occasionie ha vinto gli US Open. Ha attraversato diverse epoche, ha sfidato grandi campionesse ed è stata per sette volte numero 1 del mondo della WTA. E ora è chiamata a vincere la partita più importante, la grinta è sempre la solita e Chris Evert vuole vincere anche quest'altra battaglia.