Chi è il più forte tennista di sempre? La risposta di Nadal è disarmante Nadal, Djokovic e Federer hanno segnato più di un’epoca e sono tra i più grandi tennisti della storia e da anni ci si chiede chi tra Rafa, Novak e Roger è il GOAT del tennis.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rafa Nadal ha vissuto un'altra notte di gloria al Roland Garros. Lo spagnolo ha vinto contro Djokovic una partita straordinaria. Sembrava chiuso nel pronostico e invece l'ex numero uno è tornato su livelli altissimi e ora sogna ancora di vincere il ‘suo' torneo. Djokovic è finito malamente ko, malamente perché la sconfitta gli costerà la prima posizione nella classifica ATP e perchéha sentito tutto il pubblico contro.

Rafa venerdì, nel giorno del suo 36° compleanno, sfiderà Zverev, che sempre martedì ha realizzato un'impresa battendo in quattro set Carlos Alcaraz. Non sarà semplice per Rafa che sogna ancora di trionfare a Parigi, ma è sempre alle prese con i problemi cronici al piede che lo stanno condizionando da tempo. Quest'ultimo successo, abbinato soprattutto al trionfo degli Australian Open, ha riacceso il dibattito su chi è il miglior tennista di sempre tra Nadal, Federer e Djokovic. E a Parigi lo spagnolo all'ennesima domanda ha risposto a suo modo.

Da oltre un decennio si parla del ‘GOAT‘, e cioè del migliore di sempre. Nel tennis si discute e ognuno ha i suoi favoriti. C'è chi preferisce Federer, chi Nadal e chi Djokovic. Ma soprattutto ognuno ha le proprie teorie. Nadal ora è quello che ha vinto più prove Slam, e lo sarà fino a Wimbledon. E quando è terminato il match con Djokovic ha ricevuto la solita domanda da un giornalista, che gli ha chiesto chi è il migliore tra i tre.

Rafa, che oltre a essere un grande campione è un uomo davvero semplice, ha dato una risposta che può sorprendere chi lo conosce poco: "Si parla sempre di chi sia il migliore di sempre tra me, Djokovic e Federer. Ma dal mio punto di vista non conta così tanto. Abbiamo realizzato i nostri sogni. Abbiamo fatto la storia di questo sport perché abbiamo raggiunto traguardi senza precedenti".

Una risposta straordinaria. Nadal ovviamente non ha detto se è più forte lui, Djokovic o Federer. D'altronde è difficilissimo dirlo. Ma soprattutto ha sottolineato che lui, Novak e Roger hanno battuto record su record, hanno vinto tutto e hanno riscritto la storia del tennis e soprattutto hanno realizzato i propri sogni.