Capolavoro di Musetti contro Alcaraz, Dustin Hoffman strabiliato: spettacolo al Roland Garros Dustin Hoffman stella di Hollywood è rimasto sbalordito di fronte ad un colpo magico di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti ha giocato un tennis di altissimo livello nel primo set del match contro Alcaraz, valido per la semifinale del Roland Garros. Il pubblico si è goduto lo spettacolo e non sono mancati gli applausi, questa volta decisamente equilibrati e ben distribuiti. Anche i vip presenti hanno gradito il match. Un esempio? Due star di Hollywood del calibro di Eddie Redmayne e Dustin Hoffman non hanno perso occasione per manifestare il proprio entusiasmo. In particolare, il secondo è rimasto estasiato dal tennis di Musetti.

Musetti fa un capolavoro contro Alcaraz, Dustin Hoffman applaude

Le telecamere del Roland Garros hanno spesso e volentieri inquadrato le celebrità sugli spalti, cercando di cogliere le loro reazioni davanti a quanto accadeva in campo. Dustin Hoffman ha seguito la sfida con grande trasporto e, in un’occasione in particolare, ha mostrato un’espressione di assoluto stupore. Nel primo parziale, Musetti ha conquistato un punto con un colpo capolavoro: scambio tirato con Alcaraz, concluso con un dritto incrociato stretto semplicemente prodigioso.

La reazione di Dustin Hoffman alla magia di Musetti

Una vera prodezza da parte di Lorenzo, da una posizione molto complicata, sorprendendo l’avversario che non è riuscito nemmeno ad arrivare sulla palla. Applausi a scena aperta del pubblico e anche della leggenda del cinema: quando è stato inquadrato da Eurosport, Hoffman ha mostrato tutta la sua meraviglia, con un’espressione che diceva tutto: “uao”. Un modo semplice ma eloquente per esprimere il suo apprezzamento per il dritto magico di Musetti.

Una giornata di grandi emozioni tennistiche, dunque, per Dustin Hoffman e gli altri attori e vip presenti sulle tribune dello Chatrier. Proprio loro, abituati a regalare emozioni, questa volta si sono seduti a godersi lo spettacolo. Una medaglia al valore per Lorenzo Musetti, che sicuramente dopo il match sarà orgoglioso dell’approvazione di uno degli attori più importanti di sempre.