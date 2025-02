video suggerito

Camila Giorgi intervistatrice al torneo di Buenos Aires: ai tennisti ripete sempre la stessa frase Camila Giorgi madrina di uno degli sponsor al torneo di Buenos Aires si è mostrata un po’ impacciata davanti alle telecamere argentine. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è ancora il tennis nella nuova vita di Camila Giorgi. L'ex giocatrice che pochi mesi ha appeso la racchetta al chiodo ha intrapreso una nuova avventura lavorativa in Argentina durante il torneo di Buenos Aires. La classe 1991 di Macerata si è mostrata alle prese con le interviste ai giocatori di casa, tutto per un'iniziativa commerciale essendo il volto noto di uno degli sponsor.

Dopo aver smentito le indiscrezioni relative ad una presunta fuga dall'Italia, Camila Giorgi ha iniziato un nuovo percorso professionale in Sudamerica. Una di queste è sempre nel mondo del tennis in occasione del torneo di Buenos Aires che si sta svolgendo in questi giorni. In un video condiviso poi anche sui suoi canali social Camila si è mostrata alle prese con due giocatori di casa, ovvero Baez e Pella.

Giorgi ha stuzzicato entrambi su quelli che sono i migliori ricordi legati al torneo di casa, mostrandosi fisiologicamente un po' impacciata: "Ho due ricordo molto belli, che mi regalano emozioni. La prima volta quando a 15-16 anni sono andato a vedere Nadal giocare, ed è stato qualcosa di speciale. È stato emozionante anche giocare contro Rune nel 2022 e vincere la prima partita". Un match che Camila Giorgi ha dichiarato di ricordare bene come un "partidazo": "Ricordo, un match fantastico".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'intervento con Guido Pella: "La cosa migliore è stata la partita notturna con Fabio Fognini, non sono riuscito a vincere ma è stata una bella partita. Mi ricordo un match fantastico". Insomma Camila in entrambe le interviste ha dimostrato di ricordare i match, considerandoli entrambi molto divertenti e utilizzando le stesse parole visibilmente imbarazzata. Infine poi ecco il riferimento allo sponsor, di cui è madrina. Giorgi unisce l'utile al dilettevole insomma, nella sua nuova carriera davanti alle telecamere.