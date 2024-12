video suggerito

Camila Giorgi cambia ancora vita, fa un nuovo lavoro in Argentina: cucina in abito da sera L’ex tennista italiana Camila Giorgi ha cambiato ancora un volta vita: trasferitasi in Argentina e resa pubblica la sua relazione con un politico del Paese sudamericano, ha ora avviato un nuovo lavoro. Il primo video da food influencer è subito virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il tennis è ormai un capitolo chiuso per Camila Giorgi che, lasciate le polemiche per alcune vicende legate a fisco e alle false certificazioni per i vaccini anti-Covid in Italia, dopo un primo periodo passato a Miami (si era parlato inizialmente di fuga ma è stata proprio lei a smentire tutto in un'intervista rilasciata a Verissimo), si è trasferita, insieme al padre Sergio, nel Paese d'origine di quest'ultimo, vale a dire l'Argentina.

Dopo la vittoria nelle elezioni presidenziali di Javier Milei infatti papà e figlia hanno deciso di stabilirsi definitivamente nello Stato sudamericano e iniziare qui una nuova vita lontana da quel tennis da cui si è improvvisamente (e nel massimo riserbo) ritirata nonostante una carta d'identità che recita ancora 33 anni e un rendimento nel circuito WTA, seppur altalenante (ma quello è stato una costante in tutta la sua carriera), ancora soddisfacente come dimostrano i risultati ottenuti nel 2022 (in cui ha toccato il suo best ranking, issandosi fino alla 26ª posizione) e nel 2023 (quando al vinto il suo torneo a Merida in Messico).

E così, dopo aver trovato l'amore (ha recentemente reso pubblica la relazione con il noto politico argentino Ramiro Marra), adesso, in occasione delle feste natalizie, l'ex tennista marchigiana ha svelato anche una nuova avventura lavorativa nella quale unisce la sua bellezza, il grande seguito che ha suoi profili social, e le sue due anime argentina e italiana: Camila Giorgi ha infatti avviato una nuova carriera da food influencer in lingua spagnola.

Nel giorno della vigilia di Natale infatti l'ex tennista sui propri profili social ha pubblicato un video, divenuto immediatamente virale, nel quale, vestita di tutto punto con uno sgargiante abito da sera rosso, illustra la ricetta e mostra come preparare un dolce per la ‘Nochebuena' (così viene chiamata la cena che si fa la sera del 24 dicembre nei Paesi di lingua spagnola). La didascalia che accompagna il video non sembra lasciare spazio a dubbi: "Inizio a cucinare con voi per la vigilia di Natale. Oggi facciamo il rotolo di fragole e mirtilli". E nel principio di questa nuova avventura lavorativa non manca un richiamo all'Italia: sullo strofinaccio che appare più volte nel primo video da food infatti campeggiano i colori della bandiera italiana.