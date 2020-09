Da qualche anno Boris Becker ha grossi problemi con il fisco, e ora addirittura rischia una condanna che potrebbe farlo finire in galera per 7 anni. L'ex numero uno del tennis tre anni fa dichiarò bancarotta per evitare il pagamento dei suoi debiti, ma ora gli investigatori avrebbero scoperto che all'epoca Becker avrebbe occultato una serie di suoi beni.

Perché Boris Becker rischia 7 anni di galera

Avrebbe nascosto una parte dei suoi beni Boris Becker, tra questi un appartamento a Coleherne Court, nel ricco quartiere di Chelsea a Londra, oltre a due proprietà in Germania, che non sono state dichiarate tra giugno e ottobre del 2017. Inoltre l'ex tennista, vincitore tre volte del torneo di Wimbledon, avrebbe nascosto un debito del valore di 754.190 sterline e un conto bancario con 1,2 milioni di sterline, oltre a 75.000 azioni della società di intelligenza artificiale Breaking Data Corp. Becker aveva dichiarato bancarotta nel 2017 e ha continuato a fare la solita vita, cioè gira il mondo seguendo i tornei di tennis – in veste di opinionista tv e anche di uomo della federtennis tedesca. Il ‘Guardian' scrive che ‘Bum Bum' Becker è stato rilasciato su cauzione ed ha l'obbligo di vivere e dormire presso la proprietà di Battersea e di informare il servizio di insolvenza due giorni prima di partire la prossima settimana per Monaco.

Becker su Twitter si dichiara innocente

Con un post che ha pubblicato sul suo profilo Twitter l'ex tennista, che negli anni '80 fu precocissima e da minorenne vinse Wimbledon, si professa innocente e si difende dalle accuse della Corte: "Innocente fino a prova contraria! Nego le accuse contro di me e mi difenderò con tutti i mezzi legali! Credo nel sistema legale del Regno Unito e nei suoi agenti! La mia squadra dimostrerà la mia innocenza a tempo debito !!! BB".