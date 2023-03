Berrettini-Ymer stanotte agli ottavi ATP Acapulco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Matteo Berrettini gioca contro Elias Ymer negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Acapulco. Match in programma non prima delle 4, ora italiana, dopo quello del fratello Jacopo che sfiderà De Minaur. Ecco quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini sfida Elias Ymer negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Acapulco. Il tennista italiano, così come suo fratello Jacopo, ha strappato il pass per la fase successiva del torneo dopo il ritiro di Molcan. La partita è in programma questa notte, non prima delle 4 ora italiano con Matteo che scenderà in campo dopo il fratello – che invece sfiderà l'australiano De Minaur. La partita sarà trasmessa in TV in chiaro e streaming su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Il romano, numero 24 della classifica ATP parte favorito contro lo svedese 170° giocatore del ranking, entrato in tabellone da lucky loser, fratello di Mikael 24° del ranking. Il vincente di Berrettini-Ymer giocherà contro quello di Borges-Rune. Ecco quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Berrettini oggi contro Ymer ad Acapulco: orario e programma

La partita tra Matteo Berrettini e Elias Ymer è in programma oggi al torneo Abierto Mexicano Telcel sul campo Grandstand. Il match degli ottavi inizierà non prima delle 4, ora italiana. Berrettini-Ymer è il terzo confronto che si giocherà su questo campo, dopo Feliciano Lopez-Tiafoe e Jacopo Berrettini-De Minaur, che inizierà non prima delle 2:30 italiane. Se le due partite dovessero prolungarsi, allora anche quella di Matteo potrebbe slittare e iniziare in ritardo.

Dove vedere Berrettini-Ymer in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

Dove vedere Berrettini-Ymer? La partita degli ottavi di finale del torneo di Acapulco si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis sintonizzandosi sul canale 64 del digitale terrestre o sul 212 della piattaforma Sky. La diretta streaming della partita sarà disponibile sulla piattaforma Supertennix, per gli abbonati oppure gratis per chi è in possesso della tessera FITP.

I precedenti tra Berrettini e Ymer

Matteo Berrettini ed Elias Ymer si sono già affrontati due volte in carriera. Il primo precedente risale alle qualificazioni del torneo di Budapest nel 2018, con il successo dell’italiano sulla terra battuta 2 set a 0. Stesso discorso poi nella scorsa stagione, in occasione del match valido per la Coppa Davis, con il successo di Berrettini, sul cemento indoor 6-4, 6-4.

Il prossimo avversario di Berrettini: il tabellone dell'Atp 500 di Acapulco

Matteo Berrettini si trova nella parte bassa del tabellone, quella della testa di serie numero 2 Ruud. In caso di vittoria contro Ymer, il tennista italiano affronterà ai quarti il vincente di Borges-Rune, con il secondo favorito. In semifinale poi se tutto dovesse andare per il meglio, potrebbe esserci anche il derby in famiglia contro il fratello Jacopo Berrettini. Quest’ultimo però dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo con avversari come De Minaur e probabilmente poi Ruud. Un tabellone comunque buono per Matteo Berrettini, anche alla luce del forfait di Alcaraz nella parte alta.