Berrettini show all’ATP 500 di Vienna: batte Popyrin in due set e vola al secondo turno Matteo Berrettini non sbaglia alla prima gara dell’ATP 500 di Vienna. Il numero uno azzurro ha battuto l’australiano Alexei Popyrin in due set. Il 25enne romano, n.7 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, ha superato 7-6, 6-3 il suo avversario in un’ora e 34 minuti. Al 2° turno Berrettini incrocerà il georgiano Nikoloz Basilashvili.

A cura di Fabrizio Rinelli

Matteo Berrettini non ha sbagliato la prima gara dell'ATP 500 di Vienna. Il numero uno azzurro, pronto per la Coppa Davis che giocherà da grande protagonista dopo le convocazione di oggi, ha battuto l'australiano Alexei Popyrin in due set. Il vicecampione di Wimbledon ha battuto il suo avversario in un'ora e 34 minuti e vola al secondo turno del torneo austriaco dove l'attende Nicoloz Basilashvili. Il 25enne romano, n.7 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, ha superato 7-6, 6-3 Popyrin (n.77 ATP), passato attraverso le qualificazioni.

Il primo set è stato molto equilibrato, chiuso al tie-break, con l'azzurro che si è definitivamente sciolto dopo aver strappato il servizio al suo rivale a metà del secondo parziale chiudendo il match in 92′ senza concedere nemmeno una palla break. Al 2° turno Berrettini incrocerà il georgiano Nikoloz Basilashvili, con l'italiano che conduce 3-2 nei precedenti tra i due. L'azzurro era reduce dalla parentesi negativa nel Masters 1000 di Indian Wells tornando a vincere un match sul cemento indoor dalle Nitto Finals 2019.

Match equilibrato: "È stata dura ma poi ho ingranato"

Il match tra Berrettini e Popyrin è stato comunque molto equilibrato dato che di fronte si sfidavano due ottimi battitori. Il primo set si è risolto al tie break in favore del tennista romano che non aveva sfruttato l'occasione di break nell'11° gioco. Nel secondo set invece, l'ultimo finalista di Wimbledon è balzato avanti nel sesto gioco con un break per il 4-2 e servizio mantenendo il vantaggio fino alla fine. Berrettini dopo questo successo accede agli ottavi dove dovrà vedersela contro Basilashvili che nel suo incontrato è riuscito a superare Carreno. Al termine del match Berrettini ha sottolineato: "È stata dura ma nel secondo set ho poi ingranato e sono salito di livello".