Berrettini protagonista di una serie TV, ma è in forte imbarazzo: “Salterò tutte le mie parti” Il tennista italiano che si appresta a disputare gli Australian Open è uno dei protagonisti di Break Point la nuova serie Netflix. Ma Berrettini a sorpresa ha dichiarato che non si vedrà.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini è in Australia, a Melbourne lo scorso anno giocò un torneo straordinario e si issò fino alle semifinali, perse in 4 set da uno straordinario Rafa Nadal. Il 2023 lo ha iniziato bene. Il romano ha condotto l'Italia nella finale della United Cup e ora con fiducia guarda agli Australian Open. Ma prima dello Slam numero uno della stagione Berrettini conquisterà le copertine grazie a una nuova serie, che uscirà il prossimo 13 gennaio. Una serie che avrà come tema il tennis.

Dopo ‘Drive to Survive', serie sulla Formula 1, che è stata un successo planetario, Netflix ha deciso di investire sul tennis e tra i protagonisti della prima stagione ci sono anche Casper Ruud (numero 3 ATP), Nick Kyrgios, i top ten Auger-Aliassime e Taylor Fritz, oltre a Berrettini. Mentre tra le donne sono protagoniste anche Paula Badosa, Sabalenka, Ons Jabeur, Sakkari e Tomljanovic.

Il tennista norvegese è una delle stelle presenti in Break Point.

Berrettini è una delle grandi stelle. Famoso tra gli appassionati per il suo stile di gioco e per i suoi grandi risultati, ma Matteo è noto anche al di fuori della platea tennistica. Spesso ha partecipato a grandi eventi e lo si è visto anche come testimonial televisivo. Ha parlato della serie e con estrema sincerità l'ex numero 5 ATP che ha dichiarato cosa preferisce vedere: "Sarà bello vedere il dietro le quinte".

La tennista spagnola è una delle protagonista di ’Break Point’ di Netflix.

Poi ha aggiunto: "Molti li conosco bene, ma voglio vedere cosa mostreranno. C'è chi conosco poco come Fritz, ma chi come Ruud che si lascia andare molto poco e voglio vedere se sarà più sciolto".

Ma soprattutto il fortissimo tennista italiano ha dichiarato che lui le sue scene e tutti gli episodi in cui sarà protagonista non li vedrà. Perché non si riguarda mai in Tv: "Con me stesso è sempre strano. Ad esempio le mie interviste e le mie cose le guardo a malapena. Non mi piace molto vedermi sullo schermo e quando mi vedo penso tipo "Oh perché l'ho detto, perché l'ho detto così?" Probabilmente salterò le parti quando sono sullo schermo".