Berrettini non nasconde il rammarico per il ko di Stoccarda: “Questa sconfitta mi farà male per un po’”

A cura di Alessio Morra

Sul filo Matteo Berrettini ha perso la finale del torneo di Stoccarda, che aveva già vinto in due occasioni. Si è imposto Jack Draper, cheha vinto il primo titolo ATP della sua giovane carriera. Berrettini, candidamente, dopo la partita ha ammesso di essere molto dispiaciuto, molto deluso ed ha dichiarato che ci vorrà tempo per smaltire la delusione per questa sconfitta.

Berrettini ko in 3 set nella finale di Stoccarda

Sull'erba aveva perso solo una finale, quella di Wimbledon (2021), le altre quattro le aveva conquistate tutte. Il tris a Stoccarda lo ha pregustato, soprattutto dopo aver vinto il primo set in 31 minuti. Poi Draper è salito, ma qualcosa l'ha concessa al giocatore romano che ha avuto due palle break sul 5-5 del secondo set, un mini-break di vantaggio nel successivo tie-break, e pure un'altra palla break nel terzo set, quando era avanti 3-2. Tutte chance mancate, in realtà Draper se l'è annullate da solo. Ma le occasioni ci sono state. E per questo Berrettini ci penserò ancora un po' a quelle chance svanite.

Il dispiacere di Berrettini per il ko con Draper

Dopo la finale, quando è stato premiato, Berrettini ha elogiato il suo rivale dicendo: "Complimenti a Jack, hai giocato un torneo e una finale incredibile. Sono convinto che Jack vincerà molti altri tornei". Poi ha parlato di sé stesso e delle sue emozioni: "Sono stato andato molto vicino a vincerla, questa sconfitta mi farà male per un po' ma ho vinto e ho perso partite così. Sono dispiaciuto".

Le finale si vincono e si perdono. Berrettini ancora una volta è riuscito a rientrare in grande stile, ora continuerà a giocare sull'erba ad Halle e poi a Wimbledon, dove proverà a essere la mina vagante.

Berrettini ringrazia il suo staff e i suoi tifosi

A Stoccarda, l'ex numero 6 ATP ha poi voluto pubblicamente elogiare il suo staff: "Devo dire naturalmente grazie al mio team, solo noi sappiamo cosa abbiamo passato gli alti e bassi, gli infortuni: fa comunque tutto parte dello sport e della vita. Le persone che lavorano con me mi hanno dato forza quando pensavo di non averne, grazie. Questo è solo il primo passo nella stagione sull'erba".

E anche tutti suoi tifosi: "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno seguito la partita da casa, mi spiace di non avervi soddisfatto, ma leggo i vostri messaggi, i vostri commenti: siete i migliori".