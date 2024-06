video suggerito

Berrettini-Musetti oggi al’ATP Stoccarda, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Berrettini-Musetti è la semifinale del torneo di Stoccarda in programma oggi non prima delle 14, con diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Berrettini-Musetti è la partita valida per la semifinale del torneo di Stoccarda. Il derby tra i due tennisti italiani è in programma oggi sabato 15 giugno alle ore 14 con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW, e mette in palio un posto in finale del Boss Open contro uno tra Nakashima e Draper.

Berrettini dopo la bella vittoria con Duckworth affronterà per la seconda volta in carriera Musetti che ha superato Bublik ritiratosi ai quarti. Nell'unico precedente, in finale a Napoli, ad imporsi fu Musetti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Berrettini contro Musetti oggi all'ATP Stoccarda

La partita tra Berrettini e Musetti si giocherà oggi sul campo del Boss Open non prima delle ore 14. Il match potrebbe slittare nel caso in cui l'altra semifinale tra Nakashima e Draper dovesse prolungarsi più del dovuto.

Dove vedere Berrettini-Musetti oggi all'ATP Stoccarda in TV e streaming

Dove vedere Berrettini- Musetti in TV? La semifinale di Stoccarda si potrà vedere in esclusiva su Sky che detiene i diritti del torneo. Diretta sul canale Sky Sport Tennis (203). La partita sarà trasmessa in streaming grazie all'app Sky GO disponibile per gli abbonati. Possibile anche acquistare il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma NOW.

Berrettini-Musetti, i precedenti in carriera

Berrettini e Musetti si conoscono molto bene, anche perché hanno già giocato in un'occasione l'uno contro l'altro in carriera. L'unico precedente risale al 2022 nella finale del torneo di Napoli sul cemento. In quell'occasione s'impose Lorenzo in due set.

Il tabellone di Berrettini all'ATP Stoccarda, chi sarà il prossimo avversario

Matteo Berrettini si trova nella parte bassa del tabellone e in caso di vittoria in semifinale, affronterà uno tra Nakashima e Draper. Due giocatori sicuramente alla portata, con il britannico che è la testa di serie numero 6, l’ultima rimasta ancora in gioco. Complessivamente Matteo ha un unico precedente con i due, contro Nakashima con una vittoria all’attivo.