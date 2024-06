video suggerito

La folle partita di Bublik contro Musetti: regala un game in modo sciagurato e si ritira a sorpresa Bublik protagonista nella semifinale persa contro Musetti: prima con tre servizi da sotto ha regalato un game all'azzurro e poco dopo si è ritirato per infortunio. Lorenzo ora sfiderà Berrettini.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Alexander Bublik e Lorenzo Musetti a Stoccarda si è conclusa nel modo più inaspettato possibile. Il kazako infatti ha sorpreso tutti, in primis il suo avversario, ritirandosi in avvio di terzo set quando il risultato era di parità in termini di set. Nessun sentore precedente di questo possibile epilogo per Bublik che poco prima aveva disputato un game letteralmente folle. Buone notizie per Musetti che in semifinale giocherà contro Berrettini per un derby italiano.

Il folle game perso da Bublik, tre servizi da sotto contro Musetti

Dopo un primo set molto positivo vinto 6-4, ecco che Bublik si è improvvisamente spento merito anche del ritorno di Musetti. Sul punteggio di 4-1 per il tennista azzurro, Bublik sul suo servizio aveva la possibilità di accorciare le distanze sul 40-30. A questo punto però ecco una serie di giocate "inspiegabili".

Per ben tre volte consecutive Bublik ha tentato il servizio da sotto: prima un errore, poi un assist facile facile per l'azzurro che ha chiuso con un rovescio, e poi un altro "passaggio" per Lorenzo che ha ottenuto un altro vincente. Come se non bastasse poi un doppio fallo, con la seconda tirata ampiamente fuori. Peggio di così era difficile.

Il ritiro a sorpresa di Bublik contro Musetti

Bravo il carrarino a restare concentrato e non farsi irretire e restare sul pezzo, per portare poi a casa 3-1 il secondo set. Nel terzo parziale, subito break di Musetti con Bublik che con ampi cenni di disappunto ha fatto cenno all'arbitro e all'avversario di non poter più proseguire. Tutto mimando un problema al piede, spiegato poi a Musetti, che ha celebrato con grande rispetto il passaggio del turno.

Il dispiacere di Musetti per il ritiro con Bublik

Queste le sue parole nell'intervista post-match con il pensiero per l'amico Bublik: "Spero che lui possa giocare la prossima settimana. Stava giocando molto bene. Sono comunque molto orgoglioso di quello che fatto nel secondo set. Non è mai il modo preferito per vincere, però sapere che c'è Matteo in semifinale… Mando un grande abbraccio a Bublik non era mia intenzione vincere così. È difficile trovare la concentrazione, può servire da sotto non si sa mai cosa farà, ha grande talento".

Musetti in semifinale affronterà Berrettini a Stoccarda

E sul prossimo incrocio con Berrettini: "Bello rivederlo nel Tour è difficile ritrovare la forma dopo un infortunio, ma lo apprezzo molto ci siamo allenati spesso insieme. Abbiamo condiviso bei momenti, non l'ho visto dopo il match ha battuto avversari tosti sarà una bella sfida".