Berrettini-Musetti è la finale da sogno del torneo ATP di Napoli, l’Italia del tennis ha già vinto Berrettini e Musetti si sfideranno nella finale dell’ATP Napoli Cup. Berrettini ha sconfitto in tre set l’americano McDonald, mentre Musetti ha liquidato il serbo Kecmanovic.

A cura di Alessio Morra

Ha avuto qualche difficoltà il torneo ATP di Napoli, ma si chiuderà nel migliore dei modi possibili. La sperata finale tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti è diventata una realtà. I due azzurri hanno vinto entrambi il rispettivo match di semifinale e domani all'Arena del Tennis, a due passi dal mare, proveranno a vincere il titolo.

Il giocatore romano, testa di serie numero 2, ha faticato più del previsto contro l'americano Mackenzie McDonald che è partito fortissimo, in un baleno si è portato sul 5-0. Berrettini era un po' in difficoltà a causa delle vesciche, un break gli dà coraggio, l'intervento del fisioterapista lo aiuta. McDonald comunque chiude 6-3 il primo set. Nel secondo Matteo va subito avanti e sul 5-3 serve per il set, ma l'americano, che ha eliminato Bautista e Zhang, non molla e allunga il set al tie-break.

Lì il giocatore più forte, Matteo, alza il livello e mette il match in parità. Il terzo set vive su un equilibrio sottile, che si spezza quando Berrettini ottiene il break nel settimo gioco. E l'ultimo passo prima del successo. 3-6 7-6 6-3 è il risultato finale. Berrettini si qualifica per la finale, sarà la prima a livello ATP in Italia e sul cemento.

Nella seconda semifinale è stato fenomenale Lorenzo Musetti, che aveva un compito molto più arduo contro Kecmanovic, giocatore di valore, di classifica migliore rispetto a McDonald e che venerdì aveva sconfitto nettamente la testa di serie numero 1 Carreno. Musetti invece ha vinto senza patire più di tanto.

Pure sotto gli occhi del mito Nicola Pietrangeli, che questo torneo lo ha vinto negli anni '60, il giocatore di Carrara recupera nel primo set un break di svantaggio chiude 6-3 e con grande autorità vince pure la seconda partita (6-4).

Finale tutta italiana a Napoli dunque con in campo Berrettini e Musetti. Un incontro che promette spettacolo. Matteo ha vinto già titoli nel 2022, Lorenzo uno, entrambi da lunedì miglioreranno la propria classifica. Berrettini sarà 12 della Race in caso di successo e si avvicinerebbe nuovamente alla top ten.