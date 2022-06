Berrettini-Kudla oggi all’ATP Queen’s: orario e dove vedere la partita in diretta TV Matteo Berrettini sfiderà oggi Denis Kudla negli ottavi del torneo 500 del Queen’s. Il match si disputerà nel pomeriggio e si potrà seguire in TV su Sky e in chiaro su Supertennis.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini oggi sfiderà Kudla per gli ottavi del torneo di tennis del Queen's: in palio la qualificazione ai quarti di finale. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su SuperTennis e in streaming su Supertennis.TV. Disponibile la diretta anche su Sky in esclusiva per gli abbonati. Il tennista romano è tornato in campo dopo uno stop di tre mesi e lo ha fatto sull'erba, la sua superficie preferita, tornando subito a vincere. Ha conquistato il titolo a Stoccarda e ora va a caccia del bis al Queen's. Esordio vincente sui prati londinesi: Berrettini ha strappato il pass per gli ottavi battendo Evans in sue set. Oggi l'azzurro sfiderà negli ottavi di finale il tennista americano Denis Kudla, numero 82 del ranking e giustiziere di Sonego, che è stato ripescato dopo il forfait di Murray. Sono 6 i precedenti tra Berrettini e Kudla con tre vittorie a testa. Chi vince affronterà ai quarti di finale uno tra Wawrinka e Paul. Ecco tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in diretta tv.

Berrettini al Queen's oggi, orario e programma della partita contro Kudla

La sfida che opporrà Matteo Berrettini a Denis Kudla è stata programmata come terzo incontro della giornata. Oggi giovedì 16 giugno il programma del torneo del Queen's si aprirà alle ore 13 con Wawrinka contro Paul, seguirà poi la partita che vedrà in campo Berrettini e Kudla. Quindi il match dell'italiano si disputerà nel primo pomeriggio.

Queen's, dove vedere Berrettini – Kudla oggi in diretta TV e streaming

Matteo Berrettini oggi scende in campo negli ottavi di finale del torneo del Queen's. L'azzurro sfiderà Denis Kudla, uno dei pochi veri specialisti dell'erba rimasti al giorno d'oggi. L'incontro si potrà seguire sia su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis), ma sarà visibile anche in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Inoltre Berrettini-Kudla si potrà seguire in diretta streaming su SkyGo e Now, ma pure su supertennis.tv.

Berrettini ha sconfitto Evans nel primo turno del Queen’s.

Il tabellone di Berrettini al torneo del Queen's: l'avversario ai quarti

Testa di serie numero 2, ma già il più alto in grado – perché il numero 1 Ruud ha perso all'esordio – Berrettini in caso di vittoria nei quarti di finale affronterà nella giornata di venerdì uno tra lo svizzero Stan Wawrinka e l'americano Tommy Paul semifinalista a Wimbledon un anno fa.

Il cammino al Queen's di Berrettini, e il mancato incrocio con Murray e Sonego

Lo scorso anno Matteo ha vinto il Queen's e poi è arrivato fino alla finale di Wimbledon, primo italiano a disputarla. Il bilancio della stagione 2021 sull'erba è stato di 11 vittorie e 1 sconfitta, con il numero 1 Djokovic. Berrettini quest'anno ha disputato cinque partite su questa superficie e le ha vinte tutte.

Non è stato fortunatissimo l'italiano, nonostante sia il più forte sull'erba al Queen's. Perché il suo è un tabellone pieno di spine. Ha iniziato giocando con Daniel Evans, inglese e a suo agio sui prati. Poi avrebbe dovuto sfidare uno tra Murray e Sonego. Ma lo scozzese si è infortunato durante la finale del torneo di Stoccarda e ha dato forfait, la chance di sfidare Berrettini a pochi giorni dalla finale è svanita. Così pareva prossimo un altro derby, dopo quello dei quarti di Stoccarda. Ma Sonego si è fatto sorprendere dal lucky loser Kudla.