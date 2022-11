Berrettini infortunato, salta la Coppa Davis ma non lascia sola l’Italia: “Sarò con la squadra” Matteo Berrettini salterà le finals di Coppa Davis con l’Italia a causa di un infortunio. Bel gesto del romano che sarà comunque al seguito degli azzurri contro gli USA.

Una brutta notizia rovina la marcia d'avvicinamento dell'Italia alla sfida contro gli USA. Matteo Berrettini non potrà giocare la fase finale della Coppa Davis in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre. È stato lo stesso tennista romano, secondo giocatore azzurro nel ranking ATP, ad annunciare il forfait a causa di un infortunio al piede. Il capitano Filippo Volandri dunque non potrà fare affidamento sui suoi due migliori giocatori, visto che l'assenza di Berrettini si va a sommare a quella di Sinner.

Dopo Jannik infatti, anche Matteo dunque deve fare i conti con un fastidioso problema fisico. Il giocatore capitolino numero 16 della classifica su Instagram ha spiegato: "Purtroppo l'infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della coppa Davis. Personalmente giocare per l'Italia è sempre stato e sempre sarà un grandissimo onore, è per questo che è stato difficilissimo prendere questa decisione".

Proprio per dimostrare il suo attaccamento alla maglia dell'Italia, e con la voglia di dare comunque un contributo alla causa, Berrettini ha deciso di recarsi comunque in Spagna al seguito della squadra azzurra per seguire la sfida contro gli USA e poi si spera il prosieguo della competizione: "Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo! Grazie, come sempre, per l'affetto che mi fate sentire ogni giorno con i vostri messaggi, in questi momenti sono di grande aiuto!".

Cosa succede ora per l'Italia? Volandri ha deciso di non cambiare le carte in tavola, affidandosi dunque solo ai giocatori convocati senza sostituire Berrettini. La squadra che ci rappresenterà in Coppa Davis sarà dunque formata da Musetti, Sonego, Bolelli e Fognini. Quando giocherà l'Italia in Coppa Davis? Le Finals del prestigioso torneo di tennis riservato alle nazionali inizieranno il 22 novembre a Malaga. Il confronto contro gli Stati Uniti è in programma giovedì 24 novembre, con fischio d'inizio alle 10. La vincente di questa sfida se la vedrà con quella di Canada-Germania. Nella parte bassa del tabellone, spazio a Spagna-Croazia e Olanda Australia.