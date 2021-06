Matteo Berrettini è l'unico giocatore italiano ancora in tabellone al Roland Garros. Il numero 9 della classifica ATP se la vedrà contro Nole Djokovic, numero 1 del mondo e reduce dal successo in cinque set su Lorenzo Musetti. Berrettini è in forma, ma non gioca da sabato, perché gli ottavi li ha superati grazie al forfait di Roger Federer. L'incontro tra Berrettini e Djokovic è in programma mercoledì 9 giugno sul Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros, e sarà il quarto di giornata. Quindi non inizierà prima delle ore 19. Ecco tutte le info per vedere Berrettini-Djokovic in diretta TV e streaming.

Roland Garros, Berrettini-Djokovic: dove vederla in TV e streaming

La partita dei quarti di finale del Roland Garros tra Matteo Berrettini e Nole Djokovic si potrà vedere in diretta TV solo su Eurosport, che trasmette in esclusiva il secondo torneo dello Slam del 2021. L'incontro sarà trasmesso sul canale 210 (Eurosport 1) di Sky. Il match tra il miglior giocatore italiano e il migliore al mondo si potrà anche seguire in streaming con il Player di Eurosport, con Sky Go e con DAZN.

Berrettini-Djokovic Roland Garros, gli orari TV della partita

Matteo Berrettini giocherà per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros e per la seconda un quarto in un torneo dello Slam. Sfavorito contro Djokovic, Berrettini cercherà il colpaccio contro il numero 1 del mondo. Il match tra Berrettini e Djokovic è l'ultimo in programma sul Philippe Chatrier e seguirà i due singolari femminili Coco Gauff-Krejicikova e Sakkari-Swiatek e il quarto maschile tra Nadal e Schwartzman. Orientativamente Berrettini-Djokovic non si disputerà prima delle 19.

Il tabellone di Matteo Berrettini all'Open di Francia

L'azzurro ha sconfitto in quattro set il giapponese Taro Daniel al primo turno, poi ha regolato agilmente Federico Coria e il coreano Kwon. Mentre negli ottavi non ha sfidato Federer che ha dato forfait. Il vincente di Berrettini-Djokovic affronterà Nadal o Schwartzman.

La classifica ATP di Berrettini e Djokovic

Matteo Berrettini è il numero 9 della classifica ATP e da lunedì prossimo potrebbe guadagnare ulteriori posizioni. Nole Djokovic invece è il numero 1 incontrastato, lo è da quasi un anno e mezzo ed ha superato le 320 settimane al vertice del tennis.

I precedenti tra Berrettini e Djokovic

Si sono allenati spesso assieme, ma in partite ufficiali si sono affrontati solo in un'occasione Djokovic e Berrettini. Nelle ATP Finals 2019, giocate a livello indoor, Djokovic si impose nettamente con il punteggio 6-2 6-1.