Berrettini costretto a ritirarsi da Montecarlo, Madrid e Roma: “Lo consigliano i medici” Matteo Berrettini sarà costretto a saltare tre prestigiosi appuntamenti sulla terra rossa, ovvero Montecarlo, Madrid e Roma. L’annuncio è arrivato sui suoi canali social.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini alza bandiera bianca. Il numero uno del tennis italiano è costretto a fermarsi, e a rimandare dunque il suo rientro in campo. Una situazione legata all'infortunio alla mano destra che lo ha costretto anche a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Lo stesso è perfettamente riuscito, ma per il completo recupero e per non correre rischi sarà necessario non bruciare le tappe. Proprio per questo il 6° giocatore del ranking ATP ha annunciato sui social che non parteciperà parte a tre prestigiosi tornei in programma nelle prossime settimane, sulla terra rossa, tra cui gli Internazionali di Roma.

Purtroppo la fortuna non sta girando dalla parte di Matteo Berrettini negli ultimi mesi. Prima i problemi fisici agli addominali che lo hanno costretto al doloroso forfait nelle Finals, e poi il ritiro a Miami per un problema alla mano. Una maledizione vera e propria per il "martello" del tennis italiano, che si è mostrato comunque sorridente nei giorni scorsi dopo l'operazione chirurgica. L'incertezza sulle tempistiche per il recupero è stata messa da parte con una nota ufficiale di Matteo, che purtroppo ha confermato le paure di tutti i suoi fan. La stagione sulla terra rossa inizia male per lui, che dovrà saltare i 3 Masters di Montecarlo, Madrid e soprattutto Roma. La speranza? Quella di riuscire a recuperare per il Roland Garros.

Nel suo comunicato, divulgato anche su Instagram, Berrettini ha spiegato che questa decisione è stata presa di comune accordo con il suo staff tecnico e con i medici: "Seguendo i consigli medici degli esperti, il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Monte-Carlo, Madrid e Roma, concedendomi quindi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore. Non partecipare a questi eventi, in particolare a Roma, è stata una decisione estremamente difficile che tuttavia ritengo essere quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Grazie mille per il vostro supporto. Non vedo l'ora di vedervi presto in campo".

Una brutta notizia dunque per la classifica e anche per il ranking con Berrettini che potrebbe risentire in termini di posizioni del triplice forfait. Farà male soprattutto non vederlo in campo agli Internazionali d'Italia in programma a Roma da lunedì 2 a domenica 15 maggio. Il giocatore romano sarebbe stato sicuramente il beniamino del pubblico e il grande atteso, oltre agli altri azzurri. L'importante però è che il recupero sia perfetto, in modo che Matteo possa tornare a spingere in campo e regalarci soddisfazioni.