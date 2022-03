Quando torna in campo Berrettini dopo l’operazione, spera di essere in campo a Madrid o Roma Operatosi alla mano, Berrettini salterà sicuramente Montecarlo e spera di essere in campo nel 1000 di Madrid, il torneo che precede gli Internazionali di Roma.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini purtroppo è ancora fuori a causa di un problema fisico. Il tennista romano nella giornata di martedì si è operato a una mano, così ha risolto un problema serio che gli aveva impedito di giocare il torneo 1000 di Miami. Ma ora ci si chiede quando tornerà in campo?

Il finalista di Wimbledon purtroppo negli ultimi mesi ha accusato tanti problemi fisici, si era infortunato durante la semifinale di Wimbledon con Hurkacz e per quel problema ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi ed è tornato in campo in estate per disputare gli US Open. Poi si è infortunato di nuovo, nel primo match delle Finals di Torino contro Zverev, un problema agli addominali serio che lo stoppò. Un problema che colpì tutti appassionati e tennisti professionisti, che non rimasero insensibili alle sue lacrime E ora questo problema alla mano, problema che gli ha impedito di giocare Miami e che lo terrà fuori sicuramente anche da Montecarlo.

Non sono state date tempistiche sul possibile ritorno in campo di Berrettini, ma si spera che lo stop non sia troppo lungo. La stagione sul rosso sta per iniziare. E se è vero che la terra battuta non è la miglior superficie di Matteo, è anche vero che l'italiano sul rosso ha ottenuti grandi risultati. C'è una bella cambiale in scadenza a maggio, cioè la finale del torneo di Madrid, il primo grande exploit della passata stagione. E poi ci sono gli Internazionali d'Italia, il torneo che tutti gli italiani vogliono giocare e Berrettini ancora di più che è nato a Roma. Poi ci saranno i due Slam europei prima il Roland Garros e poi Wimbledon, gli appuntamenti a cui il numero 6 ATP vorrà presentarsi al massimo della forma.