Berrettini batte Djokovic per la prima volta, vittoria fantastica a Doha: Novak a rete glielo dice Matteo Berrettini batte in due set Novak Djokovic nel primo turno del torneo di Doha regalandosi la prima vittoria in carriera contro l'ex numero uno del ranking ATP. A fine partita Nole si congratula con lui per il gran gioco espresso durante il match.

A cura di Michele Mazzeo

Un successo tanto inaspettato quanto meritato quello conquistato da Matteo Berrettini nel primo turno dell'ATP 250 di Doha. Il tennista azzurro ha battuto in due set l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic regalandosi il primo successo in carriera contro il serbo. Il romano si è imposto in due set (7-6/6-2) in un'ora e 35 minuti. Agli ottavi incontrerà l'olandese Griekspoor.

Una vittoria accolta con un urlo liberatorio rivolto al proprio team prima di avvicinarsi alla rete per ricevere i complimenti dello stesso Novak Djokovic che abbracciandolo si congratula per il grande gioco espresso e per l'ottima prova messa referto in questa che per lui rimarrà comunque una giornata storica anche se si tratta soltanto di un sedicesimo di finale in un torneo non di primissima fascia.

Un successo che il tennista capitolino aspettava da tempo e che non era mai riuscito a centrare, come ricordato dallo stesso Berrettini nell'intervista post-match, nella quale non ha nascosto di avere ancora qualche rimpianto per aver perso contro di lui match ben più importanti (come la finale di Wimbledon del 2021):

"È una vittoria che cercavo da tantissimo tempo. Ho avuto l'onore e il piacere di affrontare Djokovic nei migliori tornei del circuito. Mi sarebbe piaciuto vincere anche una o due di quelle partite – ha difatti detto il 28enne romano –! Ho lavorato molto duramente per tornare qui e a questo livello, che sapevo essere molto alto. Avevo soltanto bisogno di partite, soprattutto partite come queste. Sono molto felice della mia prestazione e del fatto che mi sono divertito in campo, che è la cosa più importante. Djokovic è un grande campione e contro uno come lui non si sa mai, è sempre pronto a tornare in partita e abbiamo visto che cosa è successo sul primo match point. Il tennis è così, dovevo rimanere aggressivo e concentrato, senza pensare al match point ma soltanto a vincere il punto successivo" ha infatti detto il tennista azzurro dopo aver centrato il suo primo successo contro l'ex numero uno del mondo.