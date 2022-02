Berrettini-Alcaraz al Rio Open: orario e dove vederla in TV e streaming Matteo Berrettini sfida Carlos Alcaraz nei quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Il match in programma non prima delle 19 italiane, offre la possibilità di raggiungere la semifinale contro il vincente di Fognini-Coria. Diretta TV e streaming in chiaro su Supertennis, e Sky.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini sfida Carlos Alcaraz nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Un match attesissimo quello tra il tennista italiano testa di serie numero 1 del tabellone, e il 7° giocatore del seeding. Berrettini reduce dalla partita infinita contro Monteiro, rivelatasi un'odissea a causa della pioggia torna in campo poche ore dopo, proprio come lo spagnolo che ha superato prima Munar e poi Delbonis. Berrettini-Alcaraz mette in palio la semifinale del Rio Open contro uno tra l'altro italiano Fognini e Coria. I due si sono affrontati recentemente agli Australian Open con Matteo che si è imposto in 5 set. La sfida sarà trasmessa in TV in chiaro su Supertennis e su Sky, ed è in programma non prima delle 19 italiane, pioggia permettendo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'incontro.

Berrettini-Alcaraz al Rio Open, gli orari e il programma dei quarti di finale

Berrettini-Alcaraz è la seconda sfida in programma oggi dei quarti di finale del Rio Open. Il match tra il tennista italiano e quello spagnolo è in programma non prima delle 19 italiane, ovvero le 15 locali, sul campo Quadra Guga Kuerten. Il match tra la testa di serie numero 1 e quella numero 7 potrebbe slittare nel caso in cui quello tra Andujar e Schwartzman in programma in precedenza dovesse allungarsi o slittare. L'incognita pioggia, ha già creato non pochi problemi, con Berrettini e Alcaraz costretti agli straordinari.

Dove vedere Berrettini-Alcaraz oggi in diretta TV in chiaro e streaming

Dove vedere in TV Berrettini-Alcaraz? Il match dei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio sarà visibile in televisione in chiaro su Supertennis. Basterà dunque sintonizzarsi sui canali 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky. Anche gli abbonati Sky potranno vedere il confronto su Sky Sport Tennis, canale 204. Pe quanto riguarda invece lo streaming, sarà in chiaro sul sito di Supertennis e per i possessori di Supertennix. Gli abbonati Sky invece potranno sfruttare l'app loro dedicata Sky GO su dispositivi portatili e computer.

Contro chi gioca Berrettini se passa il turno: il tabellone del Rio Open 2022

Matteo Berrettini dovrà dunque superare un ostacolo durissimo come Carlos Alcaraz per approdare nella semifinale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. In caso di vittoria, il numero uno del tennis italiano potrebbe ritrovarsi in tabellone contro un altro giocatore azzuro, ovvero Fabio Fognini. Il ligure protagonista finora di un ottimo torneo culminato nell’eliminazione della 4a testa di serie Carreno Busta, dovrà prima battere il coriaceo Coria. Nella parte bassa poi e potenziale finalista c’è Schwartzman, che sta vivendo un ottimo momento di forma e potrebbe essere l’avversario in finale.

I precedenti tra Berrettini e Alcaraz

Berrettini e Alcaraz si conoscono molto bene. Questo del torneo brasiliano è il terzo incrocio tra i due tennisti che si sono affrontati già in due occasioni. L’ultima poche settimane fa, agli Australian Open, con Berrettini che s’impose dopo una vera e propria battaglia in 5 set sul cemento. L’altro precedente risale alla scorsa stagione, sul cemento coperto di Vienna. In quell’occasione ad imporsi fu lo spagnolo.