Bellucci-de Minaur oggi all’ATP Rotterdam, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Bellucci-de Minaur sarà la prima semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’incontro si disputerà alle ore 15 e sarà possibile seguirlo in diretta TV solo su Sky. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Matteo Bellucci scende in campo oggi sabato 8 febbraio a Rotterdam per le semifinali del torneo ATP 500. L'italiano affronterà l'australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3. L'incontro prenderà il via non prima delle ore 15. Bellucci sta giocando un tennis divino, ha battuto Medvedev e Tsitsipas e sta sognando in grande. Ora pensa addirittura alla finale, che giocherebbe contro il vincente di Alcaraz e Hurkacz domenica. La partita tra Bellucci e de Minaur si potrà seguire in diretta solo su Sky, che detiene i diritti TV in esclusiva di questo torneo. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Bellucci all'ATP 500 Rotterdam con de Minaur: orario e programma

Fino a qualche giorno fa Mattia Bellucci probabilmente non poteva nemmeno immaginare che in questo sabato avrebbe giocato la semifinale a Rotterdam. Il numero 92 ATP se la vedrà con de Minaur nella prima semifinale, che partirà alle ore 15. La seconda quella tra Alcaraz e Hurkacz si terrà invece in serata, e prenderà il via non prima delle ore 19:30.

Bellucci-de Minaur, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Bellucci-de Minaur in TV? Mattia Bellucci gioca da sfavorito contro de Minaur, che è un top ten ma vuole continuare a stupire. La sfida tra il tennista nato a Busto Arsizio e quello australiano si potrà seguire solo su Sky, sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Non è prevista la diretta TV in chiaro. Streaming possibile per abbonati di Sky, con Sky Go, e NOW. Telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido.

I precedenti tra Bellucci e de Minaur

Mattia Bellucci ha vinto appena dieci partite a livello ATP, ne ha disputate venti. In queste non ha mai sfidato Alex de Minaur. Quindi sfida inedita tra i due a Rotterdam. de Minaur non ha un buon ricordo dei tennisti italiani, con Sinner ha giocato dieci volte e ha sempre perso.

Chi è Mattia Bellucci, il nome nuovo del tennis italiano

Gioca un tennis splendido Bellucci, che dopo essere entrato nei primi 100 farà un balzo clamoroso in classifica. Mattia Bellucci a Rotterdam ha battuto sia Medvedev che Tsitsipas, nell'arco di due giorni ha sconfitto un top ten e un top venti, che sono stati numero uno e tre del mondo.