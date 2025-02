Mattia Bellucci dà spettacolo contro Tsitsipas: è in semifinale a Rotterdam da numero 92 al mondo

video suggerito

Che settimana per Mattia Bellucci! Il tennista italiano si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam. Bellucci, dopo aver sconfitto Medvedev, nei quarti di finale ha battuto pure Stefanos Tsitsipas. Un altro scalpo pesante per il ragazzo nato a Busto Arsizio che tornerà in semifinale sabato e lo farà contro Alex de Minaur.

Bellucci batte in due set Tsitsipas

Un'altra grande soddisfazione per Bellucci, un ragazzo che era già in crescita ma che a Rotterdam è letteralmente esploso. Il successo su Medvedev è stato straordinario. Con Tsitsipas era la prova del nove, prova che Bellucci ha superato in modo egregio. Partita in grande equilibrio in avvio, fino al 4-4 del primo set. Poi break di Bellucci, che rischia grosso nel turno successivo, ma si cava d'impaccio egregiamente e porta a casa il primo set con il punteggio di 6-4.

Quasi senza storia la seconda partita. Prima un break di vantaggio, poi il consolidamento e un altro break, sul 6-4 5-1 Bellucci ha un matchpoint sulla battuta di Tsitsipas, che riesce a salvarsi. Ma la allunga di poco la partita il greco, che cede con il punteggio di 6-4 6-2. L'abbraccio finale è molto bello. Bellucci è in semifinale.

Bellucci in semifinale sfiderà de Minaur

Mattia Bellucci, che ha iniziato il torneo da numero 92 ATP e che lunedì prossimo sarà probabilmente tra i primi 70 al mondo, tornerà in campo sabato e lo farà contro Alex de Minaur, top ten australiano, uno dei tradizionali avversari di Sinner. Dall'altra parte del tabellone c'è Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, che sfiderà il connazionale Martinez, l'altro quarto di finale è Rublev-Hurkacz.