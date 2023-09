Auger-Aliassime e Monfils litigano in Laver Cup: non sono d’accordo su come comportarsi Felix Auger-Aliassime e Gael Monfils hanno avuto un’accesa discussione nel corso del match della prima giornata della Laver Cup 2023. Toni alti con McEnroe che ha fatto da paciere.

A cura di Alessio Morra

Fin qui non c'è stata storia. La Laver Cup 2023 sta già velocemente virando verso Team World, che ha vinto tutti gli incontri della prima giornata contro l'Europa. Shelton e Cerundolo hanno vinti i primi due singolari, poi l'idolo di casa Auger-Aliassime ha portato il terzo punto e in chiusura gli americani Tommy Paul e Tiafoe hanno trionfato in doppio contro Fils e Rublev. Il 4-0 è stato netto. Ma nonostante un divario così ampio c'è stato spazio per un momento molto acceso in campo tra Gael Monfils e Felix Auger-Aliassime.

Il canadese, che sta vivendo un'annata disastrosa, e il francese hanno discusso due volte a metà del primo set. Auger-Aliassime si lamenta. Se la prende con Monfils che impiegava troppo tempo tra un punto e l'altro (nel quinto gioco). Il francese se ne ha a male e glielo fa notare. Quando si arriva al cambio di campo i tennisti si incrociano e iniziano a chiacchierare, le parole diventano più focose e ne nasce una prima discussione, che vede come spettatore protagonista John McEnroe, il capitano del Team World. Mc che sorride sotto i baffi che non ha, ed è sornione, litigando le liti dei suoi tempi, che erano ben diverse.

Monfils va da Auger-Aliassime e gli dice qualcosa, il canadese, calmo e placido, gli risponde. Il francese continua. Poi interviene anche McEnroe che cerca di calmarlo. Monfils va sulla sua panchina, dove trova i compagni di squadra, capitan Borg e il suo vice Enqvist. Nel gioco successivo Monfils continua il suo show. Auger-Aliassime non gradisce e nel successivo cambio di campo c'è un'altra discussione a distanza. La discussione finisce lì, la partita continua e la vince il canadese, che regala il terzo punto alla sua squadra.

Le immagini dell'accesa discussione tra Monfils e Auger Aliassime hanno fatto il giro del mondo e dei social. E naturalmente non poteva essere non chiesto al tennista canadese, che a Vancouver gioca in casa, cosa fosse successo. La spiegazione è arrivata in conferenza stampa, e le parole sono state chiarissime: "Noi siamo qui per competere, ma anche per divertirci. Chiaramente giocando le cose si fanno tese, sono cose di campo. E in campo si vuole vincere. Perché solo uno ottiene la vittoria. Si fa il massimo per rimanere calmi, ma bisogna anche difendersi".

Ragazzo serio Auger-Aliassime, reduce da una brutta annata, pensava a vincere, pure in cassa, mentre Monfils, che ha una predilezione per lo spettacolo aveva tanta voglia di divertirsi, con colpi meravigliosi e spettacolari.