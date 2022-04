ATP Madrid 2022, il tabellone degli italiani e dove vedere il torneo di tennis in TV Il torneo di Madrid è il quarto 1000 della stagione. Djokovic, Nadal e Alcaraz sono nella parte alta del tabellone. Sinner, Sonego e Fognini in quella bassa.

A cura di Alessio Morra

Djokovic, Nadal e Alcaraz tutti assieme nella parte alta del tabellone, che produrrà con ogni probabilità grandi incontri. Nel torneo 1000 di Madrid è finito nella parte bassa del tabellone Jannik Sinner, che esordirà in tabellone con l'americano Tommy Paul. Dovesse andare avanti l'azzurro sfiderebbe Auger-Aliassime e poi Zverev. Il torneo di Madrid si gioca dall'1 all'8 maggio e precede gli Internazionali d'Italia di Roma.

Il tabellone del torneo di Madrid: Sinner dalla parte di Zverev

Matteo Berrettini che lo scorso anno raggiunse la finale, la prima della sua carriera in un torneo 1000, purtroppo a causa di un infortunio non sarà al via. Il romano salterà anche gli Internazionali d'Italia e potrebbe dare forfait pure per il Roland Garros. In tabellone c'è Jannik Sinner, che è nella parte bassa del tabellone e negli ottavi potrebbe sfidare il numero 8 Auger-Aliassime ed eventualmente nei quarti troverebbe Zverev. Poteva andare peggio. Nella parte bassa del tabellone anche Sonego e Fognini. Nella parte alta ci sono Djokovic, Nadal e Alcaraz, che potrebbero sfidarsi nei quarti di finale.

(1) Djokovic bye

(WC) Gimeno Valero vs Monfils

Murray vs Thiem

Q vs (14) Shapovalov

(12) Hurkacz vs Q

Harris vs Davidovich Fokina

Coric vs Roberto Bautista Agut

(5) Ruud bye

(3) Nadal bye

Kecmanovic vs Bublik

Karatsev vs Q

(16) Carreno Busta vs Van de Zandschulp

(9) Norrie vs Q

Krajinovic vs Isner

Basilashvili vs Fognini

(5) Alcaraz bye

(6) Rublev bye

Sonego vs (WC) Draper

Evans vs Delbonis

(11) Fritz vs Brooksby

(12) Schwartzman vs Q

Dimitrov vs Q

Pouille vs Khachanov

(4) Tsitsipas bye

(8) Auger-Aliassime bye

Tiafoe vs Garin

De Minaur vs Martinez

(10) Sinner vs Paul

(15) Opelka vs Korda

Ivashka vs Q

Cilic vs Ramos-Vinolas

(2) Zverev bye

Il programma dei Masters 1000 di Madrid: il calendario delle partite

Dura otto giorni il torneo di Madrid, un grande appuntamento che si disputa da una dozzina d'anni e che precede ormai abitualmente gli Internazionali d'Italia di Roma. In palio ci sono tanti punti e tanti soldi. Domenica 1° maggio inizia il torneo, che dal martedì proporrà i big in campo. Giovedì si disputano gli ottavi, poi quarti, semifinali e finale l'8 maggio.

Domenica 1 maggio: primo turno

Lunedì 2 maggio: primo turno

Martedì 3 maggio: primo turno, secondo turno

Mercoledì 4 maggio: secondo turno

Giovedì 5 maggio: ottavi di finale

Venerdì 6 maggio: quarti di finale

Sabato 7 maggio: semifinali

Domenica 8 maggio: finale

Dove vedere il torneo di tennis in diretta TV e streaming

Il quarto torneo 1000 della stagione sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva da Sky, che detiene i diritti televisivi di tutti i tornei di questa categoria. Gli incontri si potranno seguire su due canali: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). La programmazione inizierà nella tarda mattinata e proseguirà per tutta la giornata. La sessione serale del torneo di Madrid è sempre imprevedibile. Qualche anno fa un incontro terminò alle 3 del mattino. Dunque gli appassionati hanno realmente la possibilità di vedere gli incontri a tutti gli orari. In streaming il 1000 di Madrid si potrà seguire in diretta sia tramite Sky Go che Now.