Sinner-Auger Aliassime oggi all’ATP Madrid di tennis: orario e dove vederla in diretta TV Jannik Sinner sfiderà oggi, giovedì 5 maggio non prima delle ore 17:30, Felix Auger-Aliassime nel match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 1000 di Madrid. Diretta tv e streaming su Sky e Sky Go. In caso di vittoria sfiderà il vincente della sfida tra Musetti e Zverev.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner è pronto a ripetersi e oggi pomeriggio scenderà in campo per giocare gli ottavi di finale del torneo 1000 di Madrid contro Felix Auger-Aliassime in una sfida molto attesa fra due dei giovani più promettenti del tennis mondiale. Il talento altoatesino vuole ripetersi dopo il netto successo dei sedicesimi con l'australiano Alex De Minaur. Sullo sfondo, nel caso in cui dovesse battere anche il canadese, ci potrebbe essere un clamoroso e meraviglioso derby italiano nei quarti contro Musetti, che sfiderà Zverev. Sarebbe la seconda sfida a livello ATP per i due talenti del tennis italiano dopo lo scontro dello scorso ottobre, nel torneo 250 di Anversa vinse il più forte e cioè Sinner.

Il match di Jannik Sinner si disputerà dunque oggi, 5 maggio 2022, intorno alle ore 17:30 sempre che il programma non subisca grossi ritardi. L'altoatesino arriva a questa sfida dopo aver centrato la 100esima vittoria nel circuito, e dopo aver cancellato tre matchpoint nel primo turno. Qui tutte le informazioni sul programma e su dove vederla in TV.

A che ora gioca Sinner oggi ai Madrid Open contro Auger-Aliassime, il programma

Sinner scenderà in campo per gli ATP 1000 di Madrid per gli ottavi di finale. Affronterà il canadese Auger-Aliassime, l'incontro si terrà oggi, giovedì 5 maggio, non prima delle ore 17:30. La sfida si disputerà nello Stadium 3 e sarà la terza del programma: a precederla ci saranno due match di doppio, uno maschile: Bolelli/Dodig-Mektic/Pavic e, uno femminile: Kichenok/Ostapenko/Dabrowski/Olmos.

ATP Madrid 2022, dove vedere Sinner-Auger Aliassime oggi in diretta TV e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Tennis (205) ed anche da Sky Sport Uno (201) fino alle ore 20.15, mentre la diretta streaming sarà assicurata attraverso l'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili e su Now.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime non si sono mai affrontati. Si può dire senza sbagliare che questa è la prima di una lunga serie di sfide tra i due.

Il tabellone di Sinner ai Masters 1000 Madrid: contro chi gioca la prossima partita

Se Sinner batterà Auger-Aliassime si qualificherebbe per i quarti di finale dove, come si evince dal tabellone, affronterebbe il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Zverev, numero 2 del seeding e campione in carica. Zverev ha già giocato contro Sinner nel recente torneo di Montecarlo, erano proprio i quarti di finale, fu una partita tesissima e decisa al tie-break del terzo set.