Sinner-Korda oggi in diretta all’ATP Montecarlo: in campo non prima delle 12, dove vederla in TV e streaming

È la terza volta che Sinner incontra Korda in carriera: i precedenti sono in perfetta parità, con una vittoria a testa. Per l'altoatesino il primo successo è arrivato nel 2021 sul cemento di Washington con un punteggio di 7-6, 7-6. L'ultimo incontro risale al 2023, quando al torneo di Adelaide lo statunitense si prese la sua rivincita per 7-5, 6-1.