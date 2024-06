ATP Halle 2024, il programma di oggi e gli orari TV: Sinner e Berrettini gli italiani in campo

video suggerito

Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo oggi pomeriggio ad Halle dove sarà impegnato per la partita di secondo turno del torneo ATP 500, che sta disputando da numero 1 del mondo. Sinner affronterà il magiaro Maroszan. Scenderà in campo nel pomeriggio anche Matteo Berrettini, ampiamente favorito contro l'americano Giron. Il programma di giornata prevede anche giochino Tsitsipas e Hurkacz, che apre alle ore 12. Si sono qualificati per i quarti di finale già Zverev, Zhang, che ha eliminato Medevedev, Eubanks e Fils.

Il programma del 20 giugno all'ATP Halle: gli italiani in campo

Jannik Sinner, che è impegnato anche nel torneo di doppio, doveha prodotto un'altra magia, ad Halle vuole vincere il primo titolo in carriera sull'erba. L'incontro tra Sinner e Maroszan è stato programmato come secondo di giornata sul campo centrale di Halle. Presumibilmente non si giocherà prima delle ore 14.

Perché in precedenza saranno protagonisti Hurkacz e Duckworth, uno specialista dell'erba. Dopo Jannik sarà la volta di Berrettini che affronterà l'americano Giron. Il programma sarà chiuso dall'interessante sfida tra Tsitsipas e Struff, incontro dal quale uscirà lo sfidante di Sinner o Maroszan nei quarti di finale.

Le partite di singolare in programma ad Halle

Hurkacz-Duckworth (ore 12)

Sinner-Maroszan (non prima delle ore 14)

Berrettini- Giron (non prima delle 16)

Tsitsipas-Struff (non prima delle 18)

Dove vedere il torneo ATP di Halle in TV e streaming

Il torneo ATP 500 di Halle viene trasmesso in diretta televisiva ed esclusiva da Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Sul canale 201 la trasmissione sarà dalle ore 12 alle 15 verrano trasmessi alcuni di giornata o del Queen's o di Halle. Mentre sul 203 tutta la giornata sarà dedicata al tennis e alternativamente verranno trasmessi gli incontri migliori o in prevalenza quelli dei tennisti italiani. Prevedibile che vadano sul 203 le sfide di Sinner e Berrettini.