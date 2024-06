Sinner-Marozsan oggi all’ATP Halle 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Marozsan è la partita degli ottavi di finale dell'ATP Halle in programma oggi, non prima delle ore 14, con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Il numero uno al mondo Jannik dopo la vittoria contro Griekspoor, si gioca un posto nei quarti del primo torneo sull'erba che fa da antipasto a Wimbledon, contro uno tra Zverev e Tsitsipas. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Sinner contro Marozsan oggi al torneo ATP di Halle

La partita tra Sinner e Marozsan valida per gli ottavi di finale del torneo di Halle si giocherà oggi giovedì 20 giugno non prima delle ore 14. L'inizio preciso del match potrebbe slittare nel caso in cui la partita che aprirà il programma, e cioè Hurkacz-Duckworh, si prolunghi (non inizierà prima delle 12).

Dove vedere Sinner-Marozsan ad Halle in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Marozsan in TV? La partita del torneo di Halle non sarà trasmessa in TV in chiaro ma si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (201, 203). Per quanto riguarda lo streaming, possibile sfruttare per gli abbonati l'app Sky Go, mentre si potrà anche acquistare il singolo tagliando dell'evento su NOW.

Sinner-Marozsan, i precedenti in carriera

Sinner e Marozsan non hanno mai giocato contro a livello del circuito maggiore ATP. Quella tra il numero uno al mondo, e il 45° tennista del ranking sarà la prima sfida assoluta. Per lui nessuna vittoria a livello di tornei ATP, nonostante diversi successi nei Challenger. Il magiaro è salito alla ribalta lo scorso anno, grazie all'inaspettata vittoria su Alcaraz agli Internazionali d'Italia.

Il tabellone di Sinner al torneo di Halle, chi sarà il prossimo avversario

Sinner in caso di vittoria contro Marozsan affronterà ai quarti di finale uno tra Tsitsipas e Struff, che ha battuto Darderi. In semifinale poi, andando avanti, sfiderebbe uno tra Eubanks e Zhang, che ha eliminato Medvedev. Solo in finale l'eventuale sfida con Zverev o chissà con Berrettini, che potrebbe essere il nome "a sorpresa" del torneo.