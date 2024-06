video suggerito

Sinner scintillante anche in doppio ad Halle: inventa un colpo che non esiste, Hurkacz estasiato Jannik Sinner sta giocando anche il doppio ad Halle. Il numero 1 ATP dopo la magia con Griekspoor in singolare si è inventato un colpo anche nell’incontro degli ottavi di doppio, in cui gioca con Hurkacz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner è il miglior giocatore del mondo, è in grande forma ma soprattutto è in vena e ad Halle, sull'erba, sta realizzando colpi meravigliosi. Dopo quello che ha vinto nel match di primo turno di singolare con Griekspoor ha prodotto un'ulteriore prodezza nel primo turno del torneo di doppio, dove gioca con l'amico Hurkacz. Jannik ha giocato un colpo con in doppio non si vede quasi mai. Annullando due matchpoint Sinner e Hurkacz hanno poi pure vinto contro Lammons e Withrow, una delle migliori coppie del circuito.

La prodezza di Sinner in doppio ad Halle

Jannik Sinner ad Halle ci è arrivato con grande anticipo, è la testa di serie numero 1, vuole vincere il primo torneo della carriera sull'erba e sa di poterlo fare. Per prepararsi nel migliore dei modi per Wimbledon (dal 1° luglio), Jannik si è iscritto anche al torneo di doppio, gioca con il polacco Hurkacz.

Formano una coppia fenomenale, essendo due dei migliori giocatori al mondo. Hanno giocato e vinto contro gli americani Lammons e Withrow, ai quali hanno annullato due matchpoint prima di vincere 11-9 al super tie-break. Felici e sorridenti al termine dell'incontro Hurkacz e Sinner torneranno in campo per i quarti di doppio venerdì. Durante l'incontro Jannik ha messo a segno un punto fenomenale. Ha fatto vedere qualcosa che in doppio raramente si vede, d'altronde è una prodezza da numero 1 del mondo.

Sinner serve, Hurkacz dovrebbe battere a rete, ma viene scavalcato dalla pallina, è tranquillo dietro c'è Jannik che si allunga, vede il campo scoperto dall'altra parte e con un diagonale di diritto favoloso fa il punto ricevendo l'ovazione degli spettatori che non possono far altro che applaudirlo. Un'altra perla, a distanza di meno di ventiquattr'ore da quella realizzata in singolare con Griekspoor.

Hurkacz dopo la partita con un video ha chiesto ai tifosi di scegliere un nickname per la coppia formata da Hurkacz e Sinner e soprattutto ha esaltato il tennista numero 1 della classifica mondiale: "Qui c'è il numero 1 del mondo Jannik Sinner. Grazie Jannik che hai deciso di giocare con me il doppio. Ai tifosi dico, aiutateci a trovare un nome per il nostro team di doppio".

La magia di Sinner contro Griekspoor

Jannik ha faticato in avvio di partita con l'olandese, che a un certo punto si è trovato avanti di un set e di un break. Griekspoor a metà del secondo set serve, comanda lo scambio, attacca con il diritto, il nastro non lo aiuta, ma sorprende comunque Sinner che alzando il passo, rincorre la pallina dopo aver cambiato direzione.

Sinner però per colpire ha bisogno di qualcosa di extra, si tuffa e colpisce, ne esce un passante incrociato favoloso, che lascia di stucco Griekspoor. E per rendere tutto più scenico, Sinner finisce per terra e si rialza con una capriola. Quando si rialza sorride di gusto, come non fare altrimenti.