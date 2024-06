video suggerito

Sinner mostruoso ad Halle, vince un punto che era già perso: Griekspoor non riesce a crederci Punto eccezionale di Jannik Sinner ad Halle nel complicato match contro Griekspoor. Una delle giocate più belle della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un punto da numero uno al mondo. Jannik Sinner letteralmente eccezionale nel match vinto in rimonta contro Griekspoor e valido per l'esordio ad Halle. Il tennista italiano ha regalato uno dei momenti copertina della stagione con una giocata che gli ha permesso tra l'altro di dare una svolta al match. Una prodezza tecnica, ma anche fisica.

Sinner fa il punto più bello dell'anno ad Halle contro Griekspoor

La situazione in questione si è concretizzata nel secondo set, dopo che Jannik aveva perso il primo parziale e salvato tre pericolose palle break sul 2-2. È arrivata anche per Sinner la chance per strappare il servizio all'ottimo olandese, ed ecco che si è concretizzata la magia in campo. Griekspoor ha comandato lo scambio e quando si è trattato di chiudere con il dritto, ha trovato la rete a complicare i suoi piani.

Il colpo attutito dal nastro è rimbalzato quasi a metà campo, sorprendendo in realtà anche Sinner che con una corsa pazzesca, dopo aver cambiato direzione, si è avventato sulla sfera. Scatto eccezionale per l'azzurro che poi praticamente in tuffo ha colpito, trovando un passante incrociato da applausi, con la sua corsa che è finita per terra con una capriola.

La reazione di Sinner e quella di Griekspoor: l'olandese sconsolato

Prontamente rialzatosi con un'elasticità notevole, Sinner si è lasciato andare ad una risata incontenibile figlia della consapevolezza di quanto appena accaduto. E il povero Griekspoor, alla quinta sconfitta in altrettanti precedenti? L'olandese si è appoggiato ai tabelloni sconsolato, con lo sguardo rivolto al suo angolo e le braccia larghe in segno di disperazione.

Una mazzata dal punto di vista psicologico per il tennista oranje che ha poi perso il secondo parziale, pagando l'inerzia di quel numero incredibile di Jannik Sinner. E il primo giocatore del ranking mondiale dal canto suo è cresciuto e non poco di rendimento, soprattutto al servizio andando a vincere anche il terzo set.

Game, set e match per il tennista italiano che ora se lo vedrà contro Marozsan. Dimostrazione di forza oggi per Jannik, che è riuscito a portare a casa un match contro un giocatore protagonista di una prova quasi impeccabile.