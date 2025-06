video suggerito

Aryna Sabalenka ha sperimentato un nuovo modo di allenarsi: ha utilizzato un cellulare La tennista bielorussa si prepara al torneo Wta di Berlino, resta la numero uno al mondo ma la sconfitta in finale al Roland Garros contro Gauff resta un nervo scoperto.

Aryna Sabalenka ha pubblicato un video nel quale ha mostrato un modo molto curioso per allenare la precisione del tocco. La tennista bielorussa ha utilizzato un cellulare e lo ha usato come punto di riferimento, a mo' di bersaglio per mettersi alla prova. Voleva vedere se era poi così difficile colpirlo: detto, fatto.

Nella breve clip si nota come sia sistemata dall'altra parte del campo mentre lo sparring partner sta per lanciarle la palla. La numero uno al mondo si prepara a ricevere, saltella, ha gli occhi dritti sulla traiettoria e quando arriva la sfera sfodera un dritto chirurgico. Pochi secondi e la pallina centra in pieno lo smartphone tra lo stupore della campionessa e dell'altra persona che è con lei.

La telecamera registra il momento esatto dell'impatto poi il dispositivo si ribalta ma senza riportare danni. Resta acceso e registra anche l'espressione meravigliata dell'altro giocatore mentre dall'altra parte della rete si può distinguere l'esultanza di Sabalenka. Nemmeno lei credeva ce l'avrebbe fatta subito tanto da esclamare sui social: "Volevo vedere quanti tentativi ci sarebbero voluti per rispondere al telefono… ho scoperto che me ne bastava anche uno solo".

Sabalenka resta la numero uno al mondo nel circuito Wta nonostante la cocente sconfitta subita in finale al Roland Garros contro Coco Gauff (2° posto nel ranking femminile). A completare la top 5 ci sono Jessica Pegula, Zheng Qinwen e l'italiana Jasmine Paolini.

Il prossimo appuntamento agonistico sulla carta è il torneo di Berlino. La bielorussa proverà a cancellare (e a riscattare) le brutte sensazioni e le polemiche scaturite dalla sconfitta con la statunitense. Nei giorni scorsi aveva espresso il desiderio di staccare completamente con il tennis giocato così da concedersi qualche giorno di vacanza.

"Ho bisogno di qualche giorno per dimenticare questo mondo pazzo. Ho già prenotato un aereo per Mykonos, ho bisogno di alcol e zucchero. Se potessi imprecare ora, lo farei, ma cerco di essere educata. Ma sì, ho bisogno di tequila, orsetti gommosi e di nuotare come una turista per qualche giorno".

Così ha fatto, lasciando alle spalle anche la coda avvelenata del ko con Gauff nella finale dell'Open di Francia persa al cospetto di una rivale tenace e pronta a cambiare l'inerzia dell'incontro. Perché? Sabalenka non ha del tutto riconosciuto il valore e il merito della sua avversaria (provocandone la reazione), ricevendo critiche anche abbastanza aspre. Si ritroveranno di fronte, forse, anche a Berlino.