Sabalenka sa come cancellare la finale del Roland Garros: "Vado a Mykonos, tequila e orsetti gommosi" Aryna Sabalenka è stata sconfitta in finale al Roland Garros da Coco Gauff. Delusione cocente per la numero 1 WTA che ha la ricetta per ritrovare il sorriso: "Ho organizzato un viaggio a Mykonos".

A cura di Alessio Morra

La finale Sinner-Alcaraz catalizza in modo totale l'attenzione degli appassionati di tennis, non solo in Italia. Ma il Roland Garros ha una nuova campionessa, il suo nome è Coco Gauff. L'americana, classe 2004, dopo aver perso le finali di Madrid e Roma ha vinto quella giusta, e lo ha fatto contro la numero 1 Aryna Sabalenka, inconsolabile dopo la partita. Ma dopo un mare di lacrime ha ritrovato la verve dei giorni migliori e in conferenza stampa ha spiegato cosa farà per scacciare via questa orribile finale, parole sue.

Sabalenka ko con Gauff nella finale del Roland Garros

Aryna Sabalenka è nettamente la numero uno del tennis femminile. In questa stagione ha già disputato sette finali (ha giocato dieci tornei), però quelle più importanti le ha perse, praticamente allo stesso modo. Al terzo set è stata battuta in quella degli Australian Open da Madison Keys, mentre al Roland Garros ha perso sul filo con Coco Gauff. Due sconfitte amarissime. Quella di Parigi forse le ha fatto più male.

Il dolore di Sabalenka: "Finale orribile"

La sofferenza era reale, perché al momento della premiazione la bielorussa non è riuscita a trattenere le lacrime. Quasi un minuto, senz'altro anche imbarazzante, nel quale Sabalenka non è riuscita a trovare le parole. Quando ha poi preso ufficialmente il microfono ha usato verso sé stessa parole sin troppo dure: "Questa sconfitta fa molto male. Dopo due settimane di grande tennis, in queste condizioni complicate, oggi non ho giocato bene. Coco sei stata più forte di me. Complimenti a te e per il secondo Slam, sei una grande lottatrice. Meritato. Grazie per l'atmosfera, mi sono goduta ogni secondo. Scusatemi per questa orribile finale".

La numero 1 sa cosa fare per ritrovare il sorriso

Una volta rientrata negli spogliatoi, Sabalenka ha razionalizzato un po', certo, non ha potuto subito togliere di mezzo dai suoi pensieri la grande delusione e il dispiacere, ma la grinta è ritornata rapidamente e stavolta con il sorriso ha spiegato cosa farà per dimenticare questa finale del Roland Garros.

"Vado a Mykonos: alcol, zuccheri e nuoto"

In conferenza stampa ha detto che ha già organizzato una breve vacanza: "Ho prenotato un volo per Mykonos, nel mio menù ci saranno alcol e zucchero. Ho bisogno di qualche giorno per dimenticare questo mondo pazzo. Se potessi imprecare adesso, lo farei. Penso che tutti mi capiscano. Cerco di rimanere educata. Non ci sono parole per descrivere quello che è successo in campo oggi. Comunque a Mykonos nuoterò come un turista normale, poi mi dedicherò a tequila e orsetti gommosi".