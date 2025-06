video suggerito

Sabalenka disperata dopo aver perso la finale del Roland Garros: “Scusatemi, partita orribile” La numero 1 del tennis femminile è stata sconfitta in finale da Coco Gauff al Roland Garros. Sabalenka durante la premiazione non è riuscita a trattenere le lacrime: “Una finale orribile, scusatemi”, ha detto agli spettatori. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Solo chi ha il cuore di pietra è rimasto impassibile davanti alla premiazione di Aryna Sabalenka. Perché la numero 1 del tennis femminile dopo aver perso la finale del Roland Garros è scoppiata in lacrime, e non è riuscita a ricacciarle dentro, ci ha messo un po' per ritrovare la forza per parlare. Immagini fortissime, che raccontano bene cosa passa nello stato d'animo anche di un grande campionessa, generalmente abituata a vincere ma stavolta battuta da Coco Gauff.

Gauff vince il Roland Garros

Sabalenka e Gauff non è stata la più bella finale di sempre del Roland Garros, ma le emozioni non sono mancate. Capovolgimenti di fronte infiniti, pure troppi, con le due tenniste che hanno alternato servizi persi e colpi splendide. Sabalenka vince il primo set al tie-break, però non chiude la partita, Gauff livella l'incontro e nel terzo è più fredda. Si prende un break di vantaggio, viene agganciata, fa un altro break, serve per il match e al secondo matchpoint chiude l'opera. Secondo titolo Slam per Coco Gauff, che dopo New York si prende pure Parigi. Non male. L'americana dopo il match ha ringraziato i genitori, che la tengono salda, con i piedi per terra.

La premiazione e le lacrime di Aryna

Prima di Coco ha preso il microfono Sabalenka, che tutto avrebbe voluto fare tranne che parlare davanti al pubblico del Roland Garros. Era già in lacrime sulla propria panchina, poi ha continuato a piangere una volta arrivata sul palco, con al fianco il presidente della federazione francese Gilles Moretton e la mitica Justine Henin. Per una cinquantina di secondi abbondanti non riesce a parlare.

Sabalenka: "Questa sconfitta fa molto male"

Sabalenka è anche certamente in imbarazzo, non ce la fa, non trattiene le lacrime, il pubblico la applaude. Poi riesce a parlare, fa i complimenti a Gauff e afferma di aver giocato malissimo questa finale: "Questa sconfitta fa molto male. Dopo due settimane di grande tennis, in queste condizioni complicate, oggi non ho giocato bene. Coco sei stata più forte di me. Complimenti a te e per il secondo Slam, sei una grande lottatrice. Meritato. Grazie per l'atmosfera, mi sono goduta ogni secondo. Scusatemi per questa orribile finale".