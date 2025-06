video suggerito

Coco Gauff spiazzata dalle parole di Sabalenka: "Io sono seduta qui. Non è giusto quello che dice" L'esternazione di Sabalenka dopo la sconfitta in finale di Roland Garros non è piaciuta a Coco Gauff che resta senza parole: la bielorussa tira in ballo Iga Swiatek.

A cura di Ada Cotugno

Coco Gauff festeggia in Francia dopo la vittoria del Roland Garros contro Aryna Sabalenka, la finale contro le due tenniste migliori al mondo che alla fine ha premiato la statunitense che aveva perso in finale a Madrid e a Londra. La numero 1 WTA ha lasciato spazio alla giovane campionessa che però non ha apprezzato le parole della sua rivale nell'intervista che ha rilasciato subito dopo la partita.

Ai microfoni della sala stampa del Roland Garros Sabalenka ha pizzicato la vincitrice del torneo affermando che se in finale ci fosse stata Iga Swiatek la storia sarebbe stata completamente diversa. La polacca è stata eliminata in semifinale, ma a Gauff questa affermazione non è andata giù, tanto da restare spiazzata dalla dichiarazione dell'altra finalista.

La risposta di Gauff a Sabalenka

Iga Swiatek avrebbe battuto Coco Gauff, parola di Sabalenka: la bielorussa ha eliminato l'avversaria proprio in semifinale, ma tornando indietro a quella partita ha il sentore che la polacca alla fine avrebbe potuto vincere l'Open di Francia. Un pensiero che non è piaciuto alla vera vincitrice, la classe 2004 che si è tolta un'enorme soddisfazione dopo due finali perse: "Non sono d'accordo. Voglio dire, sono qui seduta. Nessuna ombra su Iga o altro, ma ho giocato contro di lei e ho vinto in due set. Non credo sia giusto quello che dice".

Gauff è completamente spiazzata e addirittura rivela che avrebbe preferito giocare la finale contro Swiatek perché Sabalenka era una sfidante più forte da superare: "Per come Aryna stava giocando nelle ultime settimane, era la favorita per la vittoria. Ovviamente, essendo Iga una campionessa, sarebbe stata una partita dura in entrambi i casi. Ma sì, a prescindere da chi avrei affrontato, penso di avere buone possibilità di vincere e ne ero assolutamente convinta. Se mi chiedete onestamente chi volevo affrontare, era Iga. Semplicemente perché sentivo che Aryna stava giocando così bene".