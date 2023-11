Anche Nadal esalta l’Italia che ha trionfato in Coppa Davis: “Grandissimi” L’ex numero 1 ATP è stato uno dei tanti tennisti ad aver fatto i complimenti a Sinner e alla squadra dell’Italia vincitrice della Coppa Davis 2023. Rafa Nadal in una stories ha esaltato gli Azzurri.

A cura di Alessio Morra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trionfo dell'Italia in Coppa Davis non è stata una notizia che ha riguardato il nostro paese. Certo da tre giorni si parla delle imprese di Sinner in ogni angolo, la vittoria su Djokovic con tre matchpoint annullati, quella ottenuta in doppio ha regalato la finale agli Azzurri, che poi hanno chiuso l'opera battendo nettamente l'Australia. Da ogni parte del mondo l'impresa della squadra di capitan Volandri ha fatto incetta di complimenti, che sono arrivati pure da grandi campioni di oggi e di ieri come Nadal e Boris Becker.

Quarantasette anni tra un successo e l'altro. Epoche totalmente differenti. Niente di paragonabile. Una sola affinità: il Tricolore che svetta nel tennis. Sinner e Sonego hanno vinto in rimonta contro l'Olanda e poi con la Serbia. In finale non c'è stato bisogno nemmeno del doppio. Perché hanno vinto in singolare prima Arnaldi e poi Sinner. 2-0 e Australia di nuovo sconfitta in finale. A Malaga è iniziata la grande festa che proseguirà a lungo.

Da più parti l'impresa dell'Italia è stata celebrata. Martina Navratilova si è commossa vedendo il grande Nicola Pietrangeli partecipare alla cerimonia di premiazione: "Piango di gioia mentre guardo Nicola Pietrangeli sollevare il trofeo della Coppa Davis per l'Italia: complimenti a tutti per una settimana fantastica".

Leggi anche La lezione che arriva dalla Coppa Davis: in Italia il talento sportivo è sacrificato per il calcio

Il post con cui Rafa Nadal ha fatto i complimenti all'Italia per il successo in Coppa Davis.

Poi sono arrivati i complimenti di Rafa Nadal, uno dei più grandi di sempre che la Coppa Davis l'ha vinta più volte, e che in una stories su Instagram ha postato un'immagine ufficiale dell'account del trofeo con i volti dei cinque tennisti di Volandri e ha scritto una frase semplice: "Congratulazioni Italia", poi ha postato un'immagine della bandiera italiana ed ha aggiunto: "Grandissimi". Complimenti che saranno stati ben accettati da Sinner e compagni.

Con una sfilza di tweet anche Boris Becker, ex numero uno del mondo ATP e tre volte vincitore del torneo di Wimbledon, ha voluto celebrare l'impresa dell'Italia, vincitrice della Coppa Davis per la seconda volta. E sono arrivati pure i complimenti di Darren Cahill, il coach di Jannik che è australiano ed era in una posizione particolare. Un'emoji di una volpe è stata postata in onore di Sinner.